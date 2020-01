Cresce la tensione a Wuhan, la città da cui è partito il coronavirus. Il sistema ospedaliero è in tilt e i pazienti si accalcano nei corridoi degli ospedali, ormai al collasso. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 80 persone, e sono oltre 2300 i casi di contagio confermati in tutta la Cina. Oggi il premier cinese Li Keqiang è in visita a Wuhan, dove ha incontrato il personale medico e i pazienti ricoverati. Intanto Hong Kong, Giappone e Mongolia si preparano a far rientrare in patria i concittadini presenti nella provincia di Hubei

