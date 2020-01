Un aereo è precipitato, nella mattinata di lunedì, nella provincia afghana di Ghazni, controllata dai Taliban. E proprio gli insorti, in un comunicato del loro portavoce Zabiullah Mujahid, sostiene che si tratti di “un aereo dell’intelligence del nemico” e che tutto l’equipaggio ha perso la vita. A sostegno della loro tesi, sui profili social legati all’estremismo afghano sono iniziati a circolare dei video in cui si vede un gruppo di locali aggirarsi intorno al velivolo completamente distrutto e si intravede, sulla fiancata, il simbolo di una stella identico a quello che appare sui mezzi dell’aeronautica militare di Washington.

L’attendibilità del video e l’autenticità del simbolo sul velivolo devono essere verificate, ma nel comunicato gli insorti scrivono che “un aereo dell’intelligence del nemico con decine di ufficiali a bordo è precipitato nell’area di Sado Khelo del distretto di Deh Yak, causando la morte di tutto l’equipaggio e di membri di alto livello della Cia. Il relitto e i corpi si trovano sul luogo dell’incidente”. Non è ancora chiaro il numero delle vittime. Mujahid conclude poi dicendo che “è interessante notare che recentemente, nelle province di Helmand, Balkh e altre parti del Paese, sono caduti un gran numero di aerei ed elicotteri dei nemici”.

Beth Riordan, portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito che l’esercito sta indagando sull’incidente aereo, anche se ha dichiarato che non è chiaro quale aereo sia stato coinvolto.

Un funzionario locale, già in mattinata, aveva riferito che le autorità hanno ricevuto alcune informazioni, ma le notizie arrivano in modo parziale e frammentario: la compagnia aerea di bandiera Ariana ha smentito che si tratti di uno dei suoi velivoli. Un portavoce del governatore di Ghazni, Aref Noori, ha dichiarato che “non sappiamo se si tratta di un aereo militare o civile”.

Il mezzo si è schiantato “verso le 13” ora locale, cioè le 9:30 in Italia. Il portavoce della polizia provinciale, Ahmad Khan Seerat, ha detto che si tratta di “una zona non sicura” perché controllata, in gran parte, dai Taliban, cosa che complica notevolmente l’invio di soccorsi. “Si tratta probabilmente di un aereo di linea”, ha poi aggiunto. L’autorità dell’aviazione civile afghana (Acaa) ha precisato in un comunicato che “nessun incidente a un apparecchio commerciale è stato registrato”.