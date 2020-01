Nuovo presunto caso di coronavirus in Italia. La donna italiana, residente nel Parmense, di ritorno da Wuhan, località cinese epicentro della diffusione del virus, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizioni di salute.

Le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato tutte le procedure previste. Il caso è solo sospetto, precisa una nota, e come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal ministero della Salute e dalle autorità sanitarie regionali.

Il primo allarme per possibile infezione da coronavirus era scattato giovedì sera a Bari per i sintomi accusati da una cantante rientrata poco prima dalla Cina. Tutto era rientrato poche ore dopo quando gli accertamenti hanno escluso che si trattasse di un virus, ma di un batterio, il micoplasma.

Il coronavirus “2019-nCov” ha già fatto registrare 26 morti e 897 casi di contagio in Cina: il focolaio dell’epidemia è stato individuato in un mercato di animali a Wuhan, chiuso all’inizio di gennaio.

Cinque città sono state “isolate”, con forti limitazioni ai trasporti e agli eventi pubblici. Il primissimo contagio, probabilmente, è arrivato dai serpenti. Misure d’emergenza anche a Pechino, che ha chiuso uno dei suoi siti più famosi, la Città Proibita, e ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese.