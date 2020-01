Tre uomini e tre donne di età compresa tra i 36 ed i 69 anni sono stati uccisi in una sparatoria a Rot am See, in Germania. I sei appartenevano alla stessa famiglia. Due delle sei vittime erano i genitori del 26enne fermato dopo i fatti. Il giovane aveva una licenza per l’arma semiautomatica che aveva con sé. Oltre ad aver ucciso 6 persone ne ha ferite gravemente altre due, una delle quali ha riportato ferite per le quali rischia ancora la vita. La polizia ha trovato le vittime e i due feriti davanti all’interno dell’edificio in cui si è consumata la sparatoria, la Gasthaus ‘Deutscher Kaiser’.

