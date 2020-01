La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato 10 tonnellate di carne suina provenienti dalla Cina, introdotta nell’Unione Europea violando le norme sulla sicurezza e potenzialmente contaminate dalla peste suina. I sanitari dell’Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso, tanto da decidere il suo immediato incenerimento senza procedere alle analisi.

Il blitz della compagnia della Guardia di Finanza di Padova è scattato nella notte di mercoledì in un magazzino all’ingrosso di generi alimentari, proprio mentre si stava scaricando la carne da un camion proveniente dall’Olanda: 9.420 kg di carne suina di origine cinese, sbarcata a Rotterdam e importata nell’Unione Europea illegalmente, violando le norme doganali e sanitarie. Posta sotto sequestro anche l’attività commerciale, per gravi e reiterate irregolarità. L’operazione è stata realizzata in in collaborazione con il Servizio Veterinario e del Sian dell’Ulss 6 Euganea.