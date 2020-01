Che fine ha fatto e dove si trova Luigi Mario Favoloso? L’ex di Nina Moric ha fatto perdere le sue tracce dal 29 dicembre scorso e la madre del discusso gieffino si è rivolta alle forza dell’ordine per denunciare la scomparsa del figlio, una denuncia poi ritirata. Il caso Favoloso ha invaso il piccolo schermo, campeggiando sia nei programmi Rai che in quelli Mediaset. Nina Moric a Domenica Live ha accusato il suo ex di aver usato violenza verso di lei e suo figlio Carlos e a Live-Non è la D’Urso ha litigato con l’ex suocera Loredana.

Una scomparsa che per alcuni è stata fin dall’inizio sinonimo di farsa e presa in giro. Un nuovo tassello arriva dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto di Favoloso a Locarno, nel Canton Ticino. L’ex della Moric è all’uscita di un locale, sale su un’auto con targa svizzera. Sembra dimagrito e si nasconde con occhiali da sole e cappuccio. Gli indizi avevano portato alla presenza di Favoloso a Napoli o a Milano, ospite di amici.

Favoloso nei giorni scorsi ha scritto una mail alla madre in cui spiegava di essere scappato dopo aver scoperto un tradimento della Moric. Si era messo in contatto anche con Barbara D’Urso: “Ci ha telefonato da una scheda non italiana. Sta bene, non è in Italia. E’ all’estero. A noi ha detto in che nazione è. Ci ha pregato di non dirlo. Ci ha raccontato tante cose. Ci ha detto tutto ciò che è stato detto è assolutamente falso. Ci ha raccontato una versione opposta da quello che viene raccontato da noi. E’ molto dispiaciuto per la mamma perché non sapeva niente. Lui, per il momento, continuerà ad essere nascosto. Non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male. Ha seguito anche quello che è stato raccontato da noi e dalle altre reti come la Rai. Tornerà per farsi vivo per raccontarci il motivo di questo gesto. Ha una motivazione molto grave rispetto a quello raccontato da Nina”, aveva spiegato la conduttrice.