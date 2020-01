“Amadeus, cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh. Ma ti pare il caso di parlare in questo modo?”. A parlare è Pedro Valti, l’animatore che ormai 15 anni fa fu protagonista di uno spassoso scambio di uno battute con Amadeus a “L’Eredità”, scontro culminato con l’intramontabile “per me è la cipolla”. Ora Pedro, su Instagram, ha voluto dire la sua sulle polemiche legate al Festival di Sanremo. Effettivamente nel marasma sanremese mancava soltanto la sua opinione.

Le parole di Pedro non sono proprio cordiali nei confronti del direttore artistico e conduttore del Festival. “E noi, poveri cittadini, utenti Rai, che paghiamo il canone, siamo costretti a subire le tue vacc*te? Ma cos’hai nel cervello, la cipolla? Ahi ahi ahi. Sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro, un passo indietro a te per darti un calcio nel cu*o. Anche dopo quello che mi hai fatto tempo fa, e tu sai a cosa mi riferisco. Sai cosa mi hai combinato qualche tempo fa, vero? Presto lo sapranno tutti. Ci vedremo a Sanremo ragazzo”, è stato il suo sfogo.

C’è da dire che otto anni dopo il celebre “scontro” televisivo, nel 2013, Amadeus aveva invitato Pedro nella sua trasmissione radiofonica su Rtl 102.5 e lì era finita a tarallucci e vino. Ora però l’animatore minaccia di raccontare chissà quali retroscena: “Vi racconterò qualche retroscena clamoroso che è successo tra me e il signor Amadeus. Nessuno sa quello che è successo quel giorno, ci stavamo prendendo. Abbiamo litigato. Stavo partendo de capoccia e ci hanno fermato. Dopo un paio di giorni in quel bell’ambientino che è la Rai è successo qualcosa di clamoroso. Vi racconterò tutto. Se andrò a Sanremo? Certo che ci andrò”.

Pedro Valti è stato l’unico che è riuscito a far alterare il sempre pacato e cordiale Amadeus in tanti anni di carriera. E lui, nonostante tutto, ci tiene a essere ricordato per quell’episodio, tant’è che su Instagram si fa chiamare @pedro.amadeus. La sua bio? “Pedro litigio Amadeus”. Che sia in cerca di una (nuova) ondata di popolarità ai danni del povero conduttore? Molto probabile.