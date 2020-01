Caccia all’uomo in provincia di Torino. I carabinieri hanno organizzato posti di blocco in tutta la provincia alla ricerca dell’automobilista che nella notte ha ucciso un uomo, per poi darsi alla fuga. La vittima, di 35 anni, è stato travolta e uccisa mentre attraversava la strada da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto alle 4 di questa mattina sulla provinciale per Vinovo nei pressi di Stupinigi, in un tratto non illuminato. Inutile l’intervento del 118 allertato da altri automobilisti: i soccorritori, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne di origine albenese.

