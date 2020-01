Un annuncio postato su Facebook in birmano e tradotto dalla piattaforma in 'Mr. Shithole'

Il nome del presidente cinese Xi Jinping è diventato una parolaccia. Dove? Su Facebook. Nella traduzione dal cinese all’inglese. Una traduzione errata balzata agli occhi con l’annuncio di Ang Sang Suu Kyi, la leader della Birmania, della visita di due giorni di Xi nel paese. Un annuncio postato su Facebook in birmano e tradotto dalla piattaforma in ‘Mr. Shithole‘. “Abbiamo risolto il problema tecnico che ha causato la traduzione scorretta dal birmano all’inglese su Facebook. Non sarebbe dovuto accadere e stiamo prendendo misure affinché non succeda più”, mette in evidenza il social network.