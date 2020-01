L’autorizzazione a procedere per mandare l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a processo per il caso della nave militare Gregoretti resta impantanata sul braccio di ferro procedurale tra maggioranza e opposizione. La discussione è ora tornata in Aula al Senato che dovrebbe sciogliere il dubbio se la Giunta per le immunità – che deve votare sulla relazione Gasparri, contraria all’ok al processo – possa riunirsi la prossima settimana, nonostante lo stop delle attività parlamentari del Senato per motivi elettorali. Secondo l’opposizione sì, secondo la maggioranza no. Da qui l’ultima puntata: la richiesta di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di convocare la Giunta per il regolamento. Una proposta avanzata dai capigruppo del Carroccio Massimiliano Romeo e dei berlusconiani Anna Maria Bernini e sostenuta dal partito della Meloni per bocca della senatrice Isabella Rauti. “Noi riteniamo che il presidente Gasparri sia stato esaustivo e quindi che si debba conservare il calendario votato all’unanimità, l’abbiamo detto più volte – ha detto Bernini in Aula – La maggioranza non vuole convocare la Giunta per il regolamento, perché loro vogliono farlo solo quando vincono”. Dalla maggioranza ha risposto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci: “Credo che la proposta della senatrice Bernini sia solo provocatoria. Noi abbiamo rinunciato a una nostra mozione per venire incontro” alle esigenze della minoranza.

Precedentemente alcuni senatori di maggioranza hanno sottolineato come nella Giunta per il regolamento non ci una completa rappresentanza parlamentare (formata da 10 membri di cui 3 della Lega, 2 di Forza Italia, 2 del Pd, 2 del M5s, uno di Fratelli d’Italia oltre alla presidente del Senato che guida la Giunta stessa). Marcucci ha quindi aggiunto: “Volevo capire se la convocazione della Giunta per il regolamento che è per procedere, come prevede il regolamento, all’integrazione dei membri mancanti visto che non c’è equilibrio e che quell’organismo oggi non garantisce la corretta rappresentanza democratica di questo Senato. Io così la interpreto”.