Per il generale sono state "ignorate molte richieste" dell'Esercito nazionale libico. In Libia riprendono gli scontri: colpi di artiglieria sono stati sparati a Salah Al-Deen e Ain Zara, sobborghi della capitale libica. Colloquio Merkel-Putin, mentre la Turchia si smarca: "Conferenza inutile se Haftar continua così"

L’aspettativa a Mosca era alta: ma se Fayez al-Serraj, sostenuto da Erdogan e dalla comunità internazionale e a capo del governo di Tripoli, ha firmato l’accordo per il cessate il fuoco, il suo rivale Khalifa Haftar – appoggiato da Putin – non l’ha fatto e se n’è andato. La Russia però fa sapere che le parti concordano nel proseguire la tregua che resta in vigore a tempo indeterminato, anche se arrivano notizie di nuovi scontri a sud di Tripoli. In più, veicoli militari e cannoni degli Emirati Arabi Uniti sono arrivati giunti nel quartier generale di Haftar per un possibile nuovo assalto alla capitale. Tutte notizie che arrivano dal fronte di Sarraj e dall’agenzia turca Anadolu.

Intanto la Conferenza di Berlino – che vuole riunire intorno a un tavolo i paesi che gravitano intorno al conflitto – è confermata per il 19 gennaio. Un vertice in cui i due rivali non ci saranno e su cui incombe il rischio flop. Di Maio lo definisce un “passo importante” e Conte continua a insistere: subito un cessate il fuoco sostanziale, poi si parlerà di accordo. Ma ufficialmente lo stallo tra le potenze in campo resta. La Turchia e Sarraj “hanno fatto la loro parte, ora tocca alla Russia fare la sua parte con Haftar”, ha detto Erdogan, che oggi vede Sarraj a Istanbul e che accusa l’uomo forte della Cirenaica, il “golpista”, di volere “compiere pulizia etnica” degli eredi dell’impero ottomano di cui “la Libia è stata una parte importante”. Haftar ha rifiutato di firmare la tregua. Prima ha detto di sì, ma poi ha lasciato Mosca, è scappato, dimostrando la sua intenzione di voler continuare la guerra. Questo gesto mostra il suo vero volto. Se la Turchia non fosse intervenuta – ha continuato parlando ai deputati del suo Akp – avrebbe preso il pieno controllo della Libia.

La collaborazione tra Berlino e Mosca – La Conferenza di Berlino è stata al centro di una telefonata tra Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Le parti hanno discusso dei preparativi“, ha spiegato il Cremlino, che propone di “unire gli sforzi” compiuti dagli europei e dai vicini della Libia, nonché quelli di Russia e Turchia, e agire così “in un’unica direzione” per spingere “tutte le parti libiche a raggiungere accordi piuttosto che sistemare le cose militarmente”. La collaborazione tra Germania e Russia è la vera novità di questa fase: un unicum per Vitaly Naumkin, direttore dell’Istituto di Studi Orientali dell’Accademia delle Scienze russa e tra i consiglieri di Putin sul Medio Oriente. Per Naumkin i negoziati di ieri a Mosca non si possono definire un “fallimento”, e l’impasse è nata dal rifiuto di Sarraj di sedersi al tavolo con Haftar, che si è sentito “umiliato”. “Ciascuna delle parti vuole andare alla conferenza di Berlino munita di una posizione forte – spiega -. La piattaforma per il futuro, la roadmap, a quanto pare, continua ad essere l’idea di una conferenza nazionale con successive elezioni”. Guardando all’Europa, “i tedeschi si mostrano come i leader dell’Ue. Francia e Italia non riescono a mettersi d’accordo tra loro: le simpatie di Parigi e Roma sono a favore delle parti opposte (la prima con Haftar, l’Italia con Sarraj, ndr), nel sostenere le quali hanno investito un sacco di soldi. Anche i calcoli degli utili dei futuri contratti sono molto buoni. La Germania agisce come broker imparziale e il fatto che essa stia collaborando con la Russia è una cosa unica”, ha affermato Naumkin. “Mi sembra che questa sia, ovviamente, una nuova situazione per noi. La Germania ha bisogno di noi oggi non solo per il gas, ma anche nell’ambito di problemi politici e regionali”, ha concluso.

Le richieste negate ad Haftar – Secondo quanto trapela, pare che il no di Haftar sia legato al contenuto della bozza di accordo, che ignora molte delle richieste dell’Esercito nazionale libico e alla sua richiesta di far entrare le sue truppe a Tripoli e di formare un governo di unità nazionale che ricevesse il voto di fiducia da parte del parlamento di Tobruk. Ha anche chiesto un monitoraggio internazionale del cessate il fuoco senza la partecipazione della Turchia, la volontà di ottenere l’incarico di comandante supremo delle Forze armate libiche e il ritiro immediato dei mercenari “arrivati dalla Siria e dalla Turchia“. Sul fronte interno, invece, per sostenerlo sono arrivati mercenari russi, prima impegnati sul fronte ucraino, poi sudanesi. Richieste negate e rientro in Libia senza intesa che hanno avuto una prima conseguenza: sono infatti ripresi gli scontri a sud di Tripoli e, secondo il sito al Wasat, colpi di artiglieria sono stati sparati nei sobborghi di Salah Al-Deen e Ain Zara, nella capitale libica.