La volontà di un trilaterale Italia-Russia-Turchia sulla crisi in Libia è stata al centro della telefonata tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo turco, Melvut Cavusoglu. Nel paese nordafricano è in vigore dalla mezzanotte il cessate il fuoco, dopo l’ok di Khalifa Haftar – che ha il controllo della parte orientale – arrivato dopo un primo no e a tre giorni da quello di al-Sarraj. È stato lui infatti – che è a capo del governo di Tripoli, l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale – ad accogliere per primo la proposta dello stop alle ostilità di Turchia e Russia. Istanbul è suo alleato, mentre Mosca sostiene il rivale Haftar. Di Maio e Cavusolglu hanno anche rinnovato il loro impegno volto a rafforzare gli sforzi in corso per il successo della Conferenza di Berlino – che vuole riunire intorno al tavolo almeno 12 paesi per trovare una soluzione alla crisi libica – e l’ottenimento di un cessate il fuoco duraturo. Intanto, nella giornata di domenica al-Sarraj è arrivato a Istanbul per un incontro bilaterale con il presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Ma da Tripoli, ad appena 12 ore dallo stop alle ostilità, arrivano le prime denunce di violazioni della tregua. In un comunicato del governo guidato da al-Sarraj si denunciano violazioni della tregua in “a Salaheddin e Wadi Rabie pochi minuti dopo la sua entrata in vigore” e si ribadisce che “la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell’aggressore da dove è venuto”, in riferimento al generale Haftar e alle sue truppe dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (Lna). “In caso di ulteriori violazioni – aggiungono – il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico non resterà a guardare e la sua risposta sarà violenta e ferma”.

Anche alcuni media pro-Haftar hanno segnalato alcune violazioni al cessate il fuoco, anche se da parte della controparte tripolina, pur sottolineando che la tregua continua a reggere: “Le milizie che fanno capo al Governo di Accordo Nazionale libico hanno violato la tregua su più di un fronte con ogni tipo di armi, compresa l’artiglieria”, ha affermato Mabrouk al-Gazawi del Lna al sito informativo libico Al-Marsad, assicurando tuttavia il rispetto dell’ordine del cessate il fuoco.