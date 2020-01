Le misure decise dal presidente sono la risposta agli attacchi alle basi americane in Iraq dopo l'uccisione di Soleimani. In una nota diffusa dal Dipartimento del Tesoro americano si legge che i settori colpiti producono annualmente miliardi di dollari per l’Iran

L’Iran ha reagito all’uccisione di Soleimani voluta dagli Stati Uniti attaccando le basi Usa in Iraq e ora arriva una nuova ritorsione da Washington: nuove sanzioni colpiranno il settore tessile, minerario (acciaio e alluminio in particolare), manifatturiero e delle costruzioni. Sono state annunciate dal segretario di Stato Mike Pompeo e del responsabile del Tesoro Steven Mnuchin che ha detto: “Taglieremo miliardi di dollari di appoggio al governo iraniano e continueremo a rafforzare altre entità”. Nel mirino delle nuove misure ci sono anche otto funzionari che, spiega l’amministrazione Usa, “hanno portato avanti le attività destabilizzanti del regime e sono coinvolti nei raid missilistici di martedì” contro le basi americane. L’ordine esecutivo è stato firmato dal presidente Donald Trump, che accusa Teheran di essere “il principale sponsor del terrorismo nel mondo” e per questo Washington vuole impedire al governo iraniano di guadagnare risorse economiche per finanziare “il suo programma nucleare, lo sviluppo di missili, il terrorismo, le reti terroriste per procura e la sua maligna influenza regionale“.

I “bersagli” delle sanzioni – Tra i funzionari colpiti ci sono anche il segretario del Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale dell’Iran Ali Shamkhani, il numero due delle Forze Armate Mohammad Reza Ashtiani, il comandante delle milizie Basij Gholamreza Soleimani. Il Tesoro Usa individua 17 produttori di metalli e compagnie minerarie, tre società con sede in Cina e nelle Seychelles e un’imbarcazione impegnata nell’acquisto, nella vendita e nel trasferimento di metalli iraniani. Mnuchin ha inoltre specificato che le nuove sanzioni “resteranno in vigore fino a quando il regime smetterà di finanziare il terrorismo globale e si impegnerà a non avere armi nucleari”, ha aggiunto Mnuchin, precisando che “gli Stati Uniti stanno colpendo alti funzionari iraniani per il loro ruolo e la loro complicità negli attacchi missilistici di martedì”.