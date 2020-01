Due giorni fa, il mezzo dell'Ukraine International Airlines è precipitato in volo nel Paese mediorientale. Il capo dell’Ente iraniano per l’Aviazione civile ha escluso che il velivolo sia stato colpito da un missile, mentre il premier canadese Trudeau aveva sostenuto questa ipotesi

“Quello che posso dirvi è che l’aereo non è stato colpito da un missile“. Lo ha dichiarato il capo dell’Ente iraniano per l’Aviazione civile, Ali Abedzadeh, durante una conferenza stampa trasmessa dalla Press Tv sullo schianto del mezzo che mercoledì a Teheran ha provocato la morte delle 176 persone a bordo. Abedzadeh ha sottolineato che “i commenti su ciò che è accaduto non hanno alcun valore prima di ascoltare e analizzare i dati delle scatole nere”. L’Iran ha anche invitato i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini, dopo aver negato alla compagnia la consegna delle scatole nere. Giovedì il primo ministro canadese, Justin Trudeau, aveva affermato che secondo diverse fonti il Boeing era stato abbattuto per errore da un missile iraniano, opinione condivisa dal premier britannico Boris Johnson. Anche Donald Trump aveva detto di non credere a un guasto.

Il capo dell’ente iraniano per l’aviazione civile ha detto anche che “in condizioni normali” l’Iran è “in grado di analizzare i dati delle scatole nere. Ma poiché l’aereo è stato danneggiato è molto difficile estrarre direttamente i dati, servono hardware e software speciali. Nel Paese li abbiamo”. Tuttavia, ha aggiunto, “se non saremo in grado di decifrarli, riceveremo l’aiuto da altri Paesi” e questa, ha rivendicato, “è una procedura normale”. Abedzadeh ha poi ribadito che “c’era fuoco a bordo dell’areo” e che prima dello schianto, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran, il pilota aveva deciso di invertire la rotta. “Bisogna indagare sulle cause – ha detto – Non è corretto commentare prima di analizzare le scatole nere”.

Il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, ha invitato i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini e ha chiesto agli Stati Uniti di attendere i risultati dell’inchiesta. Ha poi bollato come “una grande bugia” la tesi secondo cui il Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines sarebbe stato colpito da missili iraniani: “Nessuno si assumerà la responsabilità di una così grande menzogna una volta che si saprà che si tratta di una tesi disonesta”. Il portavoce ha denunciato quella che considera un’operazione di guerra psicologica del governo degli Stati Uniti. Inoltre ha affermato che secondo le norme internazionali “possono partecipare” all’inchiesta sulla sciagura aerea l’ente per l’aviazione dell’Iran e dell’Ucraina, le autorità di Kiev, la Boeing e i francesi. Una delegazione di esperti ucraini è già in Iran e il portavoce ha chiesto alla “Boeing di inviare suo personale per partecipare al recupero dei dati delle scatole nere”. La Repubblica Islamica, ha ripetuto, “dà il benvenuto alla partecipazione di tutti i Paesi che hanno perso loro connazionali nell’incidente”.