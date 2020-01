La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per l’ex Nar, attualmente in semilibertà nel carcere di Terni. Per la strage sono condannati in via definitiva gli altri ex Nar Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini

Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio sentenza l’ex Nar Gilberto Cavallini ha chiesto la parola ribadire la sua innocenza: “Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980“. Cavallini è accusato di concorso nella strage di Bologna. “Ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro davanti a una Corte di assise, molti anni fa. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna”. Dopo quasi due anni di dibattimento, decine di testimoni e perizie, a 40 anni dai fatti, il verdetto dovrebbe arrivare in giornata. La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per l’ex Nar, attualmente in semilibertà nel carcere di Terni. Per la strage sono condannati in via definitiva gli altri ex Nar Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Durante la requisitoria il pm Enrico Cieri aveva detto che un delitto come “quello non merita altra pena”.

"Se voi pensate che ragazzini di poco più 20 anni, alcuni minorenni, io poco più grande, siano stati la longa manus o gli esecutori di ordini di gruppi di potere come la P2 o di gruppi criminali come la mafia fate un grosso errore di fronte alla verità e al Paese". "Io in ogni caso sono pronto a seguire le conseguenze. Mi sono imposto di accettare tutto quello viene e offrire la sofferenza a nostro Signore. "Io – ha detto l'ex terrorista – sono in carcere dal 12 settembre 1983. Ad oggi credo che siano oltre 37 anni, ho perso il conto, non ha importanza un giorno in più o un giorno meno. Gli anni di galera me li sono meritati e non li contesto, li ho scontati tutti e sono pronto a scontarne ancora. La cosa non mi piace, però la accetto. Credo di aver fatto cose per le quali queste condanne siano state meritate. Quello che non accetto è dover pagare per quello che non ho fatto, non tanto e non solo in termini carcerari, ma anche in termini di immagine e di credibilità".

Cavallini ha parlato anche in prima persona plurale facendo riferimento agli altri Nar. "Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto alla luce del sole, a viso scoperto. Lo abbiamo rivendicato, abbiamo pagato, ci siamo resi conto che è stato tutto inutile e comunque sbagliato. In qualche maniera abbiamo cercato di riparare, chi più chi meno, coi mezzi che poteva, e a questo punto, e non da oggi, trovarci ancora a dover subire la falsificazione della nostra storia è una cosa che io non posso accettare". "Per quello che abbiamo fatto – ha proseguito – non solo stiamo subendo anni di carcere, ma qualcuno ha lasciato anche la vita in mezzo alla strada, oltre alle nostre vittime. Alessandro Alibrandi, Giorgio Vale, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti hanno rischiato seriamente di morire, Ciavardini è stato ferito e io non sono stato ammazzato per una serie di fatalità, perché ho fatto di tutto per offrire la mia vita anche in quella circostanza".