Il capo del governo di Tripoli accoglie linea di Russia e Turchia. Di Maio: "Sono stato a Bruxelles, al Cairo, oggi ad Algeri e in tutti gli incontri" sulla Libia "sono tutti d’accordo che bisogna mettere tutti i Paesi attorno al tavolo e trovare la soluzione che ci consente di trovare la pace in questa regione"

Turchia e Russia chiedono il cessate il fuoco tra le parti. E ora Sarraj, a capo del governo di Tripoli riconosciuto dall’Onu, accoglie la proposta emersa dall’incontro ieri a Istanbul tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan nel quale i due hanno proposto tra le altre cose “un cessate il fuoco in Libia a partire dalla mezzanotte di domenica prossima”. In un comunicato il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) ha confermato di accogliere “con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra, in conformità con l’Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dalle Nazioni Unite“. E anche per Conte, che ieri ha ricevuto Haftar a Palazzo Chigi, il cessate il fuoco è la precondizione per avviare il dialogo. Ma sul fronte della Cirenaica, al momento, non arriva nessuna apertura rispetto al cessate il fuoco: il brigadier generale Khaled al-Mahjoub, capo del dipartimento di mobilitazione Lna (Esercito nazionale libico), ha riferito che intorno a Tripoli e nella città costiera di Misurata sono in corso operazioni militari e che qualsiasi tregua “è una questione su cui solo il comandante Haftar può decidere”. Sarraj è sostenuto da Turchia , Qatar e comunità internazionale, mentre Haftar può contare sull’appoggio dei mercenari russi della Wagner (giù impiegati in Siria e nel Donbass), Egitto ed Emirati Arabi.

Intanto Luigi Di Maio è arrivato oggi ad Algeri, dove ha incontrato il suo omologo Sabri Boukadoum e il primo ministro Abdelaziz Djerad. “Sono stato a Bruxelles, al Cairo, oggi ad Algeri e in tutti gli incontri” sulla Libia “sono tutti d’accordo che bisogna mettere tutti i Paesi attorno al tavolo e trovare la soluzione che ci consente di trovare la pace in questa regione”. Al centro dell’incontro con Djerad anche le prospettive della cooperazione tra Roma ed Algeri per “opportunità di investimenti comuni“,”non solo nel campo dell’energia”, ma anche in quelli delle “nuove tecnologie e anche nel turismo“. Di Maio ha sottolineato l’importanza di “garantire un futuro alle nuove generazioni del Nord Africa” che vuol dire anche “investimenti nell’innovazione, nell’università e nella ricerca”. Altra “sfida importante” a livello economico” che vede insieme l’Italia e l’Algeria, ha detto Di Maio, è il turismo. “Algeri è veramente una città bellissima, ricorda molto Napoli, un’altra bellezza del Mediterraneo“. “Ci sono tanti spazi che la nostra cooperazione può riempire. Senza la stabilità però è difficile implementare i progetti economici, per questo dobbiamo lavorare alla stabilità della regione e contrastare il terrorismo”.

(Nella foto Di Maio col ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum)