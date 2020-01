Nel rapporto iraniano sul disastro si legge che l’equipaggio dell'aereo "non ha mai effettuato una chiamata radio per chiedere aiuto" e stava cercando di tornare indietro è precipitato

Le autorità ucraine non escludono che la caduta del Boeing 373 dell’Ukrainian International Airlines possa essere stata causata dall’impatto con un missile antiaereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di “terrorismo”. Lo riferisce l’emittente statunitense Cnn. L’aereo è precipitato la notte dell’8 gennaio, subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran: nell’impatto hanno perso la vita 176 persone.

Subito dopo l’impatto, l’ambasciata ucraina in Iran aveva escluso l’ipotesi di un attacco: “Sulla base di informazioni preliminari, l’aereo è precipitato a causa di un guasto al motore per motivi tecnici”. Poi però la dichiarazione è stata ritirata e cancellata dal sito web dell’ambasciata. Il capo dell’aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh aveva comunicato che l’Iran non avrebbe dato a Boeing le scatole nere dell’aereo, senza specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate. Oggi l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana ha dichiarato che l’aereo “ha preso fuoco in volo” prima di schiantarsi ed esplodere al suolo. “Testimoni oculari hanno visto le fiamme avvolgere l’aereo“, si legge nella dichiarazione pubblicata dall’agenzia Tasnim. Nel rapporto iraniano sul disastro si legge che l’equipaggio del Boeing 737 “non ha mai effettuato una chiamata radio per chiedere aiuto” e stava cercando di tornare indietro è precipitato: “L’aereo, che all’inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell’aeroporto, ha girato a destra a causa di un problema e stava tornando all’aeroporto nel momento dell’incidente”, si legge sul sito dell’Organizzazione per l’aviazione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che è una sua “priorità” stabilire le cause dello schianto del volo PS 752 dell’Ukraine Airlines all’aeroporto di Teheran. “Scopriremo la verità svolgendo un’indagine dettagliata e indipendente conforme al diritto internazionale” si legge in una nota dell’amministrazione presidenziale ucraina. Zelensky ha annunciato che l’indagine sarà condotta dalla commissione istituita dalla Civil Aviation Organization iraniana e coinvolgerà 45 specialisti ucraini: rappresentanti del servizio dell’aviazione statale, dell’Ufficio nazionale per le indagini sugli incidenti aerei in Ucraina e dell’Ukraine International Airlines. Se necessario, l’inchiesta potrà coinvolgere rappresentanti del Consiglio di sicurezza e di difesa nazionale, dei servizi di sicurezza, del servizio di emergenza statale, del ministero della Difesa, del ministero degli Affari esteri, del ministero degli Interni e di altre agenzie, che già sono a Teheran.”Questi sono i migliori specialisti del nostro Paese – ha detto il presidente ucraino – hanno una colossale esperienza. Identificheranno e rimpatrieranno gli ucraini deceduti”. Zelensky ha inoltre chiesto la cooperazione della comunità internazionale, in particolare del Canada, da cui provenivano oltre 60 vittime.