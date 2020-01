Prima Khalifa Haftar, poi Fayez al-Sarraj. Nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedrà i due principali attori nel conflitto libico. Già arrivato a Roma e a colloquio con il premier italiano è il generale della Cirenaica, a capo delle milizie di Bengasi sostenute, tra gli altri, da Russia, Egitto ed Emirati Arabi. Intorno alle 18.30, poi, il premier italiano incontrerà anche il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, alleato di Roma.

La volontà del governo italiano, dopo l’intervento militare turco al fianco delle milizie di al-Sarraj e a seguito della trasferta libica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è quella di riaccreditarsi come partner principale del governo di Tripoli e, dall’altra parte, far valere la propria posizione di interlocutore capace di dialogare con entrambe le principali parti in gioco.