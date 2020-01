L'organo di Palazzo Madama ha iniziato a esaminare il caso che risale a fine luglio 2019. Il presidente e relatore Fi illustrerà la sua proposta il 9 gennaio e a seguire partirà il dibattito. Il 20 gennaio ci sarà il primo voto, poi dovrà esprimersi l'Aula. La 5 stelle Serra ha garantito che i suoi voteranno compatti per mandare a processo il leader leghista. L'ex ministro dell'Interno: "E' un bell'anno perché forse per la prima volta nella vita sarò processato in un tribunale italiano per aver bloccato uno sbarco"

La giunta delle Immunità del Senato ha avviato “la discussione di merito” sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini in merito al caso della nave Gregoretti. “Ci sono stati interventi preliminari”, ha detto il presidente e relatore Maurizio Gasparri (Fi). “Domani 9 gennaio illustrerò la mia relazione e quindi proporrò la mia ipotesi di esito della soluzione”. E alla domanda se il voto previsto il 20 gennaio rischia di essere rinviato, ha replicato: “E’ un’ipotesi inesistente, nessuno ne ha parlato”.

All’ex ministro dell’Interno e leader del Carroccio il tribunale dei ministri di Catania contesta l’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il mancato sbarco di 131 migranti a bordo della nave militare. L’episodio risale a fine luglio 2019. Da qui la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, su cui dovrà esprimersi la Giunta e successivamente l’Aula al Senato per il voto definitivo. Gasparri ha quindi spiegato che “oggi c’è stato un ulteriore contributo di discussione”: “Salvini poteva avvalersi della facoltà di intervenire, ha ritenuto di inviare un testo scritto del 3 gennaio. A questo punto siamo nella condizione di completare il lavoro dei giorni scorsi. Seguirà la discussione e nelle ulteriori sedute previste. Se serviranno altre riunioni, si faranno ma i tempi sono assolutamente congrui per consentire a ciascuno di intervenire e fare il 20 gennaio le dichiarazioni di voto e il voto”. Neppure in caso di bocciatura della proposta del relatore, i tempi dell’esame non dovrebbero allungarsi né si dovrebbe fare un’ulteriore relazione. “Il regolamento del Senato”, ha detto ancora Gasparri, “prevede che se la relazione è approvata, viene illustrata in Aula. Altrimenti, se bocciata, uno dei senatori che hanno votato contro la relazione e quindi che ha espresso la maggioranza, fa una relazione per dire che è prevalso un altro orientamento, senza dover rifare un’altra relazione perché è automatico che si propende per l’altra tesi”.

La capogruppo del M5s Elvira Evangelista, intervenendo in Giunta, ha assicurato che i 5 stelle voteranno compatti per mandare a processo l’ex ministro dell’Interno. “Ci pare molto debole la difesa di Salvini, non ci sono assolutamente le prove di un’azione governativa con un preminente interesse pubblico com’era richiesto dalla legge costituzionale e quindi un caso davvero diverso e non sovrapponibile al caso Diciotti”. E ha aggiunto: “Pare un’attività isolata, insomma un abuso anche della potestà amministrativa poiché l’indicazione del porto sicuro competeva solo ed esclusivamente al ministero dell’Interno e su questo non c’era alcun dialogo e interlocuzione con gli altri ministeri”. Quindi ha concluso: “Tutte le fonti di prova riportate hanno come oggetto la redistribuzione dei migranti e quel meccanismo che si era già attivato da un anno grazie all’attività diplomatica del premier Conte”.

Salvini invece ha commentato da lontano, intervenendo nel merito durante un comizio in provincia di Parma. Quello appena iniziato, ha detto, “è un bell’anno, per quello che mi riguarda, perché forse per la prima volta nella vita sarò processato in un Tribunale italiano perché ho bloccato uno sbarco. Se processeranno me processeranno anche tutti voi perché difendere i confini di un Paese è un dovere”.