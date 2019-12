Il materiale è crollato all'interno della galleria Bertè nel tratto tra Masone e Ovada, al momento non risultano feriti. La tratta è stata chiusa per permettere le verifiche tecniche di sicurezza

Una parte del soffitto della galleria Bertè tra Masone e Ovada, lungo l’autostrada A26 in direzione Genova, si è staccato nel pomeriggio. Solo per puro caso la porzione di cemento non ha colpito le auto in transito lungo una delle tre corsie. Dopo il crollo, la tratta è stata chiusa tra Masone e il bivio A26/A10 per permettere le verifiche di sicurezza da parte della polizia stradale e dei tecnici di Autostrade.

A comunicarlo sulla propria pagina Facebook è stato il Comune di Rossiglione: “Prestate la massima attenzione sulla A26. Autostrada in direzione Sud in chiusura con obbligo di uscita a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda”, si legge sul profilo dell’amministrazione comunale che pubblica anche le foto del materiale crollato dalla volta.