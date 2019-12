È dell’organizzazione terroristica al-Shabaab la firma sull’attentato che questa mattina ha ucciso almeno 76 persone, ferendone altre 70, a Mogadiscio, capitale della Somalia. Un’autobomba, guidata da un membro del gruppo attivo dal 2006 e che dal 2012 rappresenta la faccia di al-Qaeda nel Paese e in altre aree dell’Africa orientale, è esplosa questa mattina in un affollato posto di controllo alla periferia della capitale, uccidendo chi stava andando a scuola e persone che viaggiavano verso il centro città per fare spesa. Tra le vittime anche bambini e studenti universitari, come ha confermato il sindaco Omar Mohamud Mohamed, citato da Radio Dalsan, un’emittente locale. “Il numero dei morti che abbiamo confermato è di 76, oltre a 70 feriti, ma potrebbe essere ancora più elevato“, ha detto ad AFP il direttore dei servizi privati di ambulanza Aamin, Abdukadir Abdirahman Haji. Intanto, i media ufficiali di Ankara confermano che ci sono anche due cittadini turchi tra le vittime dell’attentato.

Abdirizak Mohamed, ministro della Sicurezza nazionale fino al 2017 e oggi membro del Parlamento, su Twitter scrive: “Sono stato informato della morte di oltre 90 persone, tra cui 17 agenti di polizia somali, 73 civili e 4 stranieri“. Una radio locale riferisce che un minibus che trasportava almeno 20 studenti dell’Università di Benadir è stato distrutto nell’esplosione e ha aggiunto, come riferisce il sito di Bno News, che gli stranieri uccisi sono ingegneri turchi. “Saremo sempre al fianco della Somalia. La nostra lotta al terrorismo continua con determinazione”, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, che ha così confermato la morte di due cittadini turchi “nell’atroce attacco terroristico” di questa mattina a Mogadiscio.

Secondo la ricostruzione del portavoce del governo, Ismael Mukhtar Omar, un attentatore suicida al volante di un’autobomba è entrato in azione vicino a un checkpoint lungo Afgoye Road alla periferia di Mogadiscio, come ha spiegato all’agenzia Xinhua. Un agente di polizia, Mohamed Hussein, ha spiegato che l’esplosione è avvenuta all’ora di punta, in un luogo affollato davanti a un ufficio delle tasse. “La zona era piena di persone. C’era chi andava a scuola e chi andava a fare spese in città quando è stato sferrato l’attacco”, ha detto un altro portavoce del governo, Ali Hassan Kulmiye.

Nell’ottobre 2017, sempre a Mogadiscio, due camion-bomba esplosero davanti al Safari Hotel. Anche in quell’occasione, a sferrare l’attacco che provocò più di 500 vittime, secondo gli investigatori, furono membri di al-Shabaab.

