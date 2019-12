“Una zona grigia caratterizzata da incertezza giuridica ed economica, con sacrificio dell’interesse generale a favore di quello privato”. E’ la definizione con cui la Corte dei Conti fotografa il sistema delle concessioni autostradali, in un report di 200 pagine consegnato a Palazzo Chigi poco prima che nel dl Milleproroghe fosse inserita la norma che contempla l’ipotesi della revoca e prevede in quel caso la nazionalizzazione senza penali delle strutture.

Vent’anni di segreto sui contenuti delle concessioni e una prassi consolidata nel rinnovarle senza procedere a nuove gare pubbliche hanno prodotto un moloch fatto sul versante delle infrastrutture di scarsi investimenti e poca manutenzione corrispondenti sul lato societario a profitti alti e ingiustificati in base alle spese sostenute. Un esempio: le concessioni, si legge nel report pubblicato da La Stampa, “sono state affidate o prorogate senza gara, violando principi europei e nazionali”. Delle 7 attualmente scadute – su una rete di quasi 7mila km, di cui poco meno di 6mila gestite da 22 società private – nessuna è stata ancora riassegnata con una gara di appalto: si procede a furia di proroghe di governo in governo, da Prodi a Renzi passando per gli esecutivi Berlusconi.

Il risultato, scrivono i magistrati contabili, è che il sistema Autostrade esteso agli altri concessionari ha determinato “eccessivo costo di subentro a carico dello Stato; proroga di fatto in seguito al ritardo nel riaffidamento della concessione; revisione contrattuale attraverso l’unificazione di tratte diverse, eludendo le gare; regime di favore sugli affidamenti a società collegate”. Un sistema in cui “il mantenimento dello status quo ha accentuato le inefficienze” che si riverberano sulla fruizione dei servizi da parte degli utenti, in cui le clausole dei contratti sono “particolarmente vantaggiose per le parti private” e nel quale “costante è risultata nel tempo la diminuzione degli investimenti“.

Mentre la curva di questi ultimi ha puntato verso il basso, il capitale non è stato remunerato “con criteri trasparenti e di mercato” e la sua remunerazione “risulta notevole”, sempre al di sopra del 7%, con punte che per Autostrade superano il 10%. In parallelo sono aumentati i ricavi dei pedaggi, (il cui costo per gli automobilisti è aumentato del 64% negli ultimi due decenni, con un aumento medio negli ultimi 10 anni quasi triplo rispetto all’inflazione): 5,9 miliardi l’anno, cresciuti al ritmo di un miliardo in 5 anni. Ma sono diminuiti gli investimenti: 15 i miliardi spesi negli ultimi 10 anni quando avrebbero dovuto essere 21.

La Corte dedica quindi un capitolo alle “clausole limitative della responsabilità“, ovvero la questione affrontata dalla norma inserita nel Milleproroghe sulla quale si verificano attriti tra le forze di maggioranza. Le concessioni, riporta il quotidiano torinese, prevedono “rilevanti oneri economici a carico dello Stato” chiamato a indennizzare le imprese “in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione”. Come quella chiesta dal M5s dopo il crollo del ponte Morandi. I giudici contabili definiscono la clausola “speciale ed eccentrica, all’apparenza molto sbilanciata in favore della concessionaria” e di sospetta “manifesta nullità”.