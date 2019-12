Si è presentato all’entrata del palazzo dei servizi segreti russi Fsb in piazza della Lubjanka, a Mosca, con un kalashnikov in braccio e ha aperto il fuoco. Un uomo armato ha così ucciso un agente dell’intelligence russa, ferendone altri due. Un vigile urbano in servizio fuori dall’edificio è morto nello scontro a fuoco che i Servizi russi stanno trattando come un attentato terroristico. Un portavoce del Ministero della Sanità russo ha fatto sapere che “due agenti dell’Fsb presentano ferite molto gravi“. Tutta la zona circostante è stata evacuata dalla polizia. Russia, sparatoria vicino alla sede dei servizi segreti: i colpi e poi la fuga. Le immagini da Mosca

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che il presidente Vladimir Putin “è stato informato dell’incidente”. L’attacco è avvenuto nel giorno della conferenza di fine anno del presidente russo Vladimir Putin. Video della sparatoria, diffusi sui social media, mostrano diversi agenti delle forze di sicurezza impegnati nello sventare l’attacco.

Secondo una prima versione diffusa sempre dall’intelligence, che si è quindi successivamente smentita, erano tre gli uomini ad aver sferrato l’attacco alla sede dei servizi segreti. L’Fsb riferiva che due dei killer erano stati neutralizzati ed erano in corso verifiche sulla loro identità, mentre il terzo era stato ucciso.