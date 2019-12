Un uomo, una donna e una bambina di pochi mesi sono stati trovati morti sul letto all’interno del loro appartamento a Labico, vicino a Roma. Sul posto sono arrivati per primi, intorno alle 12, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palestrina, seguiti poi dai Carabinieri della compagnia di Colleferro e della stazione di Labico e dal 118, ma sono ancora da chiarire le cause della morte di quelli che le forze dell’ordine ipotizzano siano padre, madre e figlia. I tre sono di origine straniera. Sul posto è stato inviato il mezzo di soccorso di primo intervento dei pompieri per i rilevamenti del caso, in attesa del medico legale.

Al momento l’ipotesi è che la famiglia possa essere deceduta a causa di monossido di carbonio sprigionato da un apparecchio utilizzato per riscaldarsi. I carabinieri hanno infatti trovato un secchio con della cenere dentro, una sorta di braciere acceso probabilmente per riscaldare l’ambiente. I tre potrebbero essere morti da un paio di giorni, ma si attendono i risultati degli accertamenti del medico legale. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’appartamento che non riusciva a contattare la famiglia.