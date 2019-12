Rischio plastica nel caffè. Per questo motivo il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito nove diversi avvisi di ritiro dal mercato per le capsule compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto. Le confezioni che possono contenere frammenti di plastica che potrebbero essere rilasciati dalla cialda durante il processo di erogazione del caffè sono state prodotte tutte da Beyers Caffè Italia Srl nel suo stabilimento di Castel Maggiore in provincia di Bologna e venduti in tutta Italia da diversi distributori tra cui Conad, Amazon e Meseta.

Il Ministero avvisa di non consumare le capsule contenute all’interno dei lotti incriminati dal momento che potrebbero causare danni alla salute. Le confezioni di capsule, se già acquistate, devono quindi essere riportate il prima possibile nei punti vendita dove si provvederà al rimborso o alla sostituzione. La catena di supermercati Conad ha fatto sapere in una nota che “in rari casi, nei prodotti indicati, è stato riscontrato al momento dell’erogazione un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda. Pertanto, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente ai suddetti prodotti, acquistati a partire dal mese di giugno 2019, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

Di seguito tutti i lotti interessati dal richiamo:

Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso i Supermercati Tosano Cerea Srl; data di scadenza da 12 a 24 mesi venduti in vari formati di 30 capsule. I prodotti interessati sono: FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450) FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770) FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190).

Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso Daroma S.P.A e a marchio Palombini; data di scadenza entro 24 mesi venduti in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 – L192880 – L193100 – L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 – L192470 – L192870).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – MESETA e a marchio Meseta; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 – L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzato presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CONAD a marchio Conad; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati 16 capsule. I prodotti interessati sono: CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CAFFÈ CONSUELO a marchio Caffè Consuelo; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: CAFFÈ CONSUELO D.G. INTENSO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. DECA 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. SUPREMO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. FORTE 16CAPSX6AST.

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CAFFÈ LEONI a marchio Caffè Leoni; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: CAFFÈ LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST.

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da BONINI S.R.L. a marchio Bonini; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: BONINI D.G. CIOCCOLATA DARK X 16CAPS (L192690 – L193110), BONINI DOLCE GUSTO CORTADO X 16CAPS (193170).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA a marchio Happy Belly – Solimo; data di scadenza da 12 mesi in vari formati da 120g a 176g. I lotti interessati sono: HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO UTZ 6X16CAPS (L192060), HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191930).

Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da 101 CAFFE’ S.R.L. a marchio 101 Caffè; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: 101 CAFFELATTE DOLCE GUSTO X 100 CAPS 101 CIOCCOLOSA DOLCE GUSTO X 800 CAPS.