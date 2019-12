Una giornata a Roma, come ai vecchi tempi, per cercare di ricompattare il Movimento ed evitare nuove uscite dal M5s. Beppe Grillo e Davide Casaleggio si sono presentati insieme nella Capitale e dopo una serie di colloqui, hanno partecipato al lancio del Piano innovazione del governo al Tempio Adriano di Roma. Al termine del discorso, i tre si sono salutati e scambiati alcune parole: un segnale di vicinanza in un momento delicato per i grillini. Solo una settimana fa infatti tre senatori hanno lasciato il Movimento per aderire alla Lega, mentre ieri quattro non hanno votato la fiducia e uno (Gianluigi Paragone) ha votato contro.

Anche per cercare di arginare l’emorragia di parlamenti, Grillo e Casaleggio hanno incontrato i senatori nell’assemblea serale. Il fondatore è stato accolto da un lungo applauso dei presenti: “Parlate di cose belle e di futuro”, è stata una delle frasi pronunciate per dare la carica ai suoi. Il comico è stato accolto da un lungo applauso. “Siamo al governo ora. Dobbiamo portare il Pd sui nostri temi, è questo che dobbiamo fare”, ha aggiunto ripercorrendo quanto detto nel suo discorso a Italia 5 stelle a Napoli.

Poi ha aggiunto: “Per fare cose occorre tempo e serve pazienza”. Durante il suo intervento, il garante del Movimento ha rimarcato anche il cambio di passo tra i due governi che si sono susseguiti col M5s. “Prima c’era una comunicazione muscolare, da spallate e colpi bassi, da rugbisti – ha detto agli eletti – ora invece lanciamo la palla, da una parte e dall’altra, come fossimo tennisti. Tic, tac, tic, tac”.