I pm ricostruiscono il processo di avvicinamento dell'intelligence de Il Cairo al ricercatore italiano ucciso tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2016 e manifestano le difficoltà incontrate nello svolgere le indagini a causa della mancata collaborazione degli omologhi egiziani, dovuta in parte al fatto che non esistono accordi di cooperazione giudiziaria tra i due Paesi

Sono iniziati i lavori della commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di Giulio Regeni. E a parlare per primi di fronte ai componenti e al presidente, Erasmo Palazzotto, sono il sostituto procuratore, Sergio Colaiocco, e il procuratore facente funzione di Roma, Michele Prestipino. “Intorno a Giulio Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National Security egiziana già dall’ottobre prima dell’omicidio (avvenuto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del 2016, ndr) – ha dichiarato Colaiocco – Una ragnatela in cui gli apparati si sono serviti delle persone più vicine a Giulio al Cairo, tra cui il suo coinquilino avvocato, il leader del sindacato degli ambulanti e la sua amica Noura Wahby che lo aiutava nelle traduzioni”. Leggi Anche Giulio Regeni, si insedia la commissione d’inchiesta parlamentare: Erasmo Palazzotto (LeU) eletto presidente

Dopo essere finito sotto la lente dell’intelligente egiziana, aggiunge Colaiocco, è iniziata l’operazione di avvicinamento al ricercatore italiano da parte degli agenti del Cairo: “Una ragnatela che si è stretta sempre di più e in cui Giulio è finito al centro”.

Prestipino si sofferma invece sull’eccezionalità del caso che ha coinvolto il ricercatore, spiegando che questa “risiede in primo luogo nel fatto che si tratta di un cittadino italiano sequestrato, torturato e assassinato in un territorio estero. Un’eccezionalità testimoniata dalle scelte compiute dal nostro ufficio che ha avuto sin dal principio piena consapevolezza della gravità dei fatti”. Il procuratore ha poi assicurato ai membri della Commissione che “la Procura continuerà con determinazione a compiere tutte le attività per continuare ad acquisire elementi di prova per accertare quanto accaduto”, nonostante le resistenze ormai conclamate degli omologhi egiziani.

A questo proposito, il procuratore ammette che “c’è una difficoltà nel coordinare la nostra attività giudiziaria con l’iniziativa giudiziaria dell’Egitto, anche perché tra i due Paesi non ci sono accordi di cooperazione giudiziaria. Nonostante tutte queste difficoltà, posso affermare che abbiamo raggiunto fin qui risultati estremamente positivi. Siamo riusciti grazie alla straordinaria capacità dei nostri reparti investigativi, Sco e Ros, a ricostruire il perimetro di quanto accaduto in quel lasso temporale”.

Ciò che fino a oggi gli investigatori sono riusciti a ricostruire sono stati “il contesto dell’omicidio, i giorni precedenti al sequestro, l’attività degli apparati egiziani nei confronti di Giulio culminata col sequestro, riuscendo a sgomberare il campo da ipotesi fantasiose, dall’attività spionistica alla rapina. Ipotesi messe definitivamente da parte. Abbiamo individuato soggetti indiziati che per questo sono stati iscritti nel registro degli indagati”.

Fondamentale per ottenere le informazioni fino ad oggi a disposizione degli inquirenti, aggiunge Prestipino, è stata “l’azione portata avanti dalla famiglia che ha costantemente esercitato un’attività finalizzata alla ricerca della verità”. E i genitori di Regeni ringraziano la commissione a conclusione della riunione: “In questi anni abbiamo dovuto lottare contro violenze, depistaggi, omertà, prese in giro e tradimenti. Siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile svolto in questi quattro anni in sinergia con noi e la nostra legale. Se oggi abbiamo i nomi di alcuni dei responsabili del sequestro, delle torture e dell’uccisione di Giulio e se alcuni di quei nomi sono iscritti nel registro degli indagati lo dobbiamo a loro”.

Palazzotto, dal canto suo, ha ribadito, come nel giorno dell’insediamento, che “non faremo sconti a nessuno e andremo fino in fondo. Oggi abbiamo iniziato i lavori della commissione e abbiamo scelto di farlo con l’audizione della Procura di Roma, riconoscendo il prezioso lavoro fatto in questi anni per darci un quadro ricostruttivo della vicenda e soprattutto per instaurare un rapporto di leale collaborazione istituzionale a cui sarà improntato tutto il nostro lavoro”. Il membro di Liberi e Uguali ha poi aggiunto che “ci sono davanti a noi 12 mesi molto difficili. Utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia quelli tecnico-giuridici che quelli dati dal piano delle relazioni politiche e diplomatiche che un organo parlamentare può utilizzare. È nostro obiettivo contribuire in modo determinante alla ricerca della verità”.