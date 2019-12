C’erano piccioni che vagavano, ma anche escrementi di ratti, nonché – date le pessime condizioni sanitarie – un serio rischio igienico. Per questo motivo i carabinieri del Nas hanno sospeso con effetto immediato l’attività di produzione, preparazione, deposito e vendita di un panificio in via Guerzoni a Milano, adibito a laboratorio di produzione e luogo di vendita all’ingrosso. I carabinieri hanno trovato pane e impasto non correttamente immagazzinati ed hanno sequestrato sacchi di crusca, sacchi di farina contenenti parassiti, e 200 confezioni, non correttamente etichettate, di pane per un peso complessivo di 100 chili

