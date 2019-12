E alla fine Matteo Renzi ha aperto pure alla Lega. Dopo il famoso patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, il leader di Italia Viva ha strizzato l’occhio neanche a quello che da mesi considera il suo nemico numero uno: Matteo Salvini. Lo ha fatto in Senato alla fine della sua dichiarazione di voto alla manovra economica. “Io – ha detto Renzi – voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale. Una simpatica tarantella… Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, votino il piano shock sui cantieri“.

Una dichiarazione molto simile a quella rilasciata nel pomeriggio ai microfoni di Radio Uno: “A gennaio ci sarà il decreto sullo sblocca cantieri, se Salvini vuol dare una mano, lo faccia, anziché lanciare strane ammucchiate. Il punto di fondo è la posizione della Lega verso l’Europa: Salvini a volte sta con Draghi e a volte con Borghi e Bagnai. Se la Lega diventa europeista è fatto positivo”, ha detto rispondendo a una domanda di Gianni Minoli. È con l’intervento a Palazzo Madama, però, che l’ex premier è diventato il primo leader della maggioranza a rispondere all’offerta messa sul tavolo a sorpresa da Salvini sabato scorso.

Intervenendo a margine del No Tax Day a Milano, il leader della Lega ha proposto la nascita di un “comitato di salvezza nazionale” che metta insieme maggioranza e opposizione per affrontare cinque emergenze del Paese, dal caso della Banca Popolare di Bari alle infrastrutture e alla tutela della salute. “Chiamiamo tutti intorno al tavolo, da Leu a Forza Italia“, ha detto. L’obiettivo rimane sempre quello di tornare alle urne il prima possibile, ma prima sperimentando (di nuovo) le larghe intese per fare le riforme di cui ha bisogno il Paese. “Adesso io chiedo al signor Conte”, ha detto Salvini rivolgendosi al premier, “di smettere di insultare, di minacciare querele, sediamoci, ragioniamo di cosa serve all’Italia”. Il segretario del Carroccio, in pratica ha per la prima volta indossato un abito moderato, riproponendo una proposta che nelle scorse settimane era stata fatta da uno dei suoi fedelissimi Giancarlo Giorgetti.

In 48 ore, però, nessuno gli ha risposto: non Giuseppe Conte, né Nicola Zingaretti e nemmeno Luigi Di Maio. Come dire: per il governo Salvini non è un interlocutore credibile. Almeno fino alle parole di Renzi, che tra i microfoni di Radio Uno e quelli ben più ufficiali di Palazzo Madama ha socchiuso la porta all’ex ministro dell’Interno.