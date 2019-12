Il nodo del decreto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, commissariata venerdì da Banca d’Italia, sarà sciolto in serata. Il Consiglio dei ministri è stato convocato alle 21 per approvare il testo nel quale viene predisposto lo schema per sostenere l’istituto di credito pugliese. Dopo giorni di tensioni, con il vertice di venerdì sera disertato da Italia Viva e Movimento Cinque Stelle, il governo Conte 2 si avvia a trovare una soluzione prima della riapertura dei mercati di lunedì mattina. “Sì, stasera chiuderemo. Faremo un intervento. Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica e auspichiamo anzi azioni di responsabilità a loro carico”, ha annunciato il premier Giuseppe Conte.

Prima del tavolo a Palazzo Chigi, le forze di maggioranza dovrebbe fare un punto politico per appianare le ultime divergenze sul modus operandi che prevede l’intervento combinato di Mediocredito Centrale, da rifinanziare tramite Invitalia, e il Fondo interbancario per un totale di circa 1 miliardo di euro. Oltre la metà della cifra che finirà nelle casse della Popolare di Bari – come raccontato da Il Fatto Quotidiano in edicola – dovrebbe essere pubblica.

L’esecutivo rifinanzierà con circa 800 milioni Mediocredito centrale autorizzando l’istituto a partecipare con mezzo miliardo al prossimo, necessario, aumento di capitale della Popolari. Tuttavia il conto potrebbe lievitare di 200 milioni per via di un buco ancora non emerso: Mediocredito potrebbe dunque arrivare a sborsare 700 milioni, il resto toccherebbe al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Nel testo, come in altri casi simili, dovrebbe essere garantita alla banca anche una linea di liquidità.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che a sostegno della solidità della banca ci sarà l’intervento del Fondo e in secondo luogo “il potenziamento delle capacità patrimoniali” del Mediocredito Centrale che “il governo vuole rendere una vera banca pubblica d’investimento” e “consentirà di concorrere al rilancio” della banca pugliese “nel quadro di un più ampio disegno che punta a sostenere lo sviluppo del sistema del credito del Sud” che “richiede la presenza di intermediari finanziari focalizzati sul territorio, a sostegno delle famiglie e capaci di favorire la crescita delle imprese meridionali”, ha spiegato in un’intervista a Il Messaggero.

Una conferma, sostanzialmente, di quanto avevano spiegato nella giornata di sabato il premier Giuseppe Conte e il capo politico M5s Luigi Di Maio. In un colloquio con Il Corriere della Sera, il ministro degli Esteri è tornato a chiedere la “nazionalizzazione” e la “banca pubblica degli investimenti” spiegando che ” la solidità del sistema è fondamentale, ma se ci sono manager che hanno prestato soldi allo scoperto, devono pagare”. E puntualizzando che in Consiglio dei ministri si può avviare “il procedimento che metta agli atti i nomi di chi ha ricevuto soldi allo scoperto, facendo chiarezza sui legami politici locali, e contestualmente mettere al riparo i risparmi. E bisogna far partire la commissione d’inchiesta sulle banche”.

Di “incidente chiuso” parla Matteo Renzi dopo lo scontro di venerdì. L’ex premier chiede le “scuse” per gli “attacchi vergognosi” per i salvataggi delle banche nel 2015 e 2017 : “Il mio governo nel 2015 fece un intervento coordinato e richiesto da Banca d’Italia senza tirar fuori un centesimo pubblico. Nel 2017 il governo Gentiloni fece un’operazione giusta in difesa soprattutto delle banche venete massacrate da una vergognosa rete di connivenze politiche ed economiche – attacca – Quel modello è stato copiato da leghisti e grillini per Genova. E oggi per Bari si fa molto di più. Se ci fosse un briciolo di onestà intellettuale oggi chi ha fatto lo sciacallaggio vergognoso contro di noi – e mi riferisco a politici, opinionisti, commentatori – dovrebbe riconoscere che salvare i risparmiatori era giusto allora, è giusto oggi”.