In fondo si sapeva già dal momento che Sofia Tornambene è salita sul palco delle Audizioni con la sua felpa rosa. Dolce e intensa con il suo inedito “A domani per sempre”, la diciassettenne di Civitanova Marche (Macerata) ha conquistato, puntata dopo puntata, il cuore dei telespettatori di Sky Uno e di Tv8 per la finalissima, andata in onda al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Quella di ieri sera è stata la finale meno vista di “X Factor”. Lo scorso anno erano sintonizzati su Tv8 1.154.000 telespettatori per 5.40% di share, su Sky Uno erano 1.493.000 e 6.97%. L’edizione 2019 si è conclusa con 622.000 e 2.9% su Tv8 e 796.000 e 3.7% su Sky Uno.

C’è da dire che in molti pensavano ad un exploit dei rapper La Sierra, che invece sono finiti a sorpresa terzi, al secondo posto i colleghi Booda (increduli di essere arrivati così in alto), e al quarto posto Davide Rossi della squadra di Malika Ayane. Dunque Samuel può ritenersi più che contento, dal momento che due della sua squadra hanno vinto la medaglia d’argento e quella di bronzo. A sorpresa, ad arrivare senza concorrenti alla finale del talent Sky, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, con Lorenzo Licitra prima e con Anastasio poi, è stata Mara Maionchi. “Dovrò capire perché ho sbagliato e in cosa ho sbagliato. Magari vado in ritiro spirituale”, ha dichiarato Mara durante una intervista a Rtl 102.5.

Era dal 2012 che non vinceva una donna a “X Factor”, quello è stato l’anno di Chiara Galiazzo. Sofia è la seconda Under Donna a vincere il programma, la prima è stata Francesca Michielin nel 2011, aveva 16 anni. “Questo è stato un lunghissimo viaggio che mi ha cambiato molto sia come persona che come artista – racconta la vincitrice a FqMagazine -. Dalle Audition ad oggi sono venuta a conoscenza di tantissimi brani di cui non conoscevo l’esistenza, ho acquisito molta più fiducia e consapevolezza in me stessa cercando di interpretarli al meglio. Mi sono anche resa conto di aver cambiato la comunicazione sul palco, il mio sguardo e il look sono diversi: non voglio fare altro nella vita. Voglio solo cantare. Il lavoro sul palco mi ha sbloccato un po‘ ed è stato strano perché prima era molto timida e non riuscivo ad ‘esplodere’ per poter tirare fuori quello che avevo dentro. Oggi non è più così”.

Sofia non nega ci siano stati anche momenti difficili. “Ho sofferto la solitudine soprattutto nei primi giorni, mi mancava qualcuno con cui confidarmi. Eravamo in tanti – confessa – e quando c’è tanta gente intorno a me, tendo ad isolarmi. Invece poi via via quando siamo rimasti in pochi mi sono sbloccata”. Poi i ricordi vanno allo scorso anno, quando ha partecipato a “Sanremo Young”: “Quella è stata un’altra esperienza, ho cantato brani storici della musica, qui a ‘X Factor ‘ ho acquisito molta più consapevolezza, cercherò di scrivere sempre canzoni mie e sono aperta anche alla collaborazione con altri artisti”. Cosa succederà dopo la vittoria a “X Factor”? “Voglio continuare a studiare, ad approfondire le mie conoscenze musicali e vorrei anche trasferirmi a Milano per vivere appieno il mondo della musica. Mi piacciono le novità e le nuove esperienze”. Sempre a proposito di “Sanremo Young” su Twitter Antonella Clerici ha tifato per tutta la sera per Sofia, arrivata al rush finale: “Evvai! Non siamo poi tanto incapaci nel riconoscere i talenti w Sofia”. La Clerici può fregiarsi anche di un altro ex piccolo prodigio, infatti Davide Rossi ha partecipato a “Ti lascio una canzone” nel 2011.

Si chiude dunque la tredicesima edizione di “X Factor”. Alessandro Cattelan ha già annunciato che si apriranno a breve i casting per la quattordicesima edizione, del resto il contratto con Sky Uno prevede altri due anni di messa in onda. I riflettori si sono spenti, sulla Finale spettacolare, con scenografia e luci di grande impatto e due super ospiti – messi in scaletta strategicamente nel primo blocco – Robbie Williams e Ultimo che hanno trasformato il Forum in un enorme karaoke. Cattelan assai probabilmente non ci sarà il prossimo anno, il conduttore è pronto per altre sfide e per migrare verso un’altra tv per la prova del nove. Si parla di contatti con Rai Uno. Un auspicio e una crescita professionale all’orizzonte per uno dei conduttori più bravi in circolazione.