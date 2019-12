Botta e risposta a Dimartedì (La7) tra l’editorialista di Libero, Paola Tommasi, e Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione.

L’economista di Forza Italia obietta al magistrato il fatto che i politici non finiscano in galera, ricordando che Berlusconi ha scontato la sua condanna per frode fiscale in affidamento ai servizi sociali per via della sua età.

“Per la sua età un accidenti di niente – ribatte Davigo – Siamo l’unico Paese al mondo che non distingue tra gli emarginati, che devono essere reintegrati, e gli iper-integrati. L’affidamento di un ex presidente del Consiglio ai servizi sociali, in qualunque Paese d’Europa, farebbe ridere, visto che la finalità dei servizi sociali è rieducare i soggetti emarginati”.

Il battibecco si replica quando Tommasi rammenta che Berlusconi, tornato candidabile, ha preso “una valanga di preferenze” alle elezioni europee: “Quindi, il popolo lo ha ancora votato“.

Tranchant la replica di Davigo: “Benissimo. Anche Barabba ha vinto il referendum“.