È stata scelta per guidare il governo, formato da una coalizione di partiti guidati tutti da donne. Sanna Martin, 34 anni, è la nuova premier della Finlandia ed è la più giovane al mondo e nella storia del suo Paese a ricoprire questo incarico. I socialdemocratici, che hanno la maggioranza relativa in Parlamento, l’hanno scelta come nuova leader e nominata a capo dell’esecutivo. Sarà confermata premier dal Parlamento in settimana. Il cambio al vertice arriva a seguito delle dimissioni firmate dall’ex premier Antti Rinne dopo che gli alleati di governo gli avevano ritirato la fiducia per il modo in cui aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste.

“Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia”, ha detto Marin, già ministra dei Trasporti sotto la guida Rinne. E poi ha minimizzato la questione dell’età: “Non penso mai alla mia età o al mio genere, penso alle ragioni per le quali sono entrata in politica e per le quali abbiamo vinto il sostegno dell’elettorato”. I socialdemocratici sono stati il partito con il maggior numero di voti alle elezioni di aprile, e dallo scorso giugno Rinne guidava il governo di coalizione.

Sanna Marin ha scelto già i suoi fedelissimi: al suo fianco altre due personalità di spicco della coalizione, ovvero la neo ministra dell’Istruzione Li Andersson, 32 anni, leader della sinistra radicale, e la neo vicepremier e ministra dell’Economia Katri Kulmuni, 34 anni, numero uno del Centro. Di sicuro il suo governo vedrà le donne in maggioranza. Cambiano i nomi ma la coalizione non si scioglie: l’esecutivo, nato dalle elezioni di giugno, resta composto dal partito socialdemocratico finlandese, la sinistra radicale, i Verdi, il Centro e il partito della minoranza svedese. Un incarico che vale doppio se si considera che la Finlandia al momento ha la presidenza di turno del consiglio dell’Unione Europea.