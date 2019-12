La base è stata messa in lockdown, con uscite e ingressi che sono stati tutti chiusi

Una sparatoria è in corso nella base della Marina Usa Naval Air Station di Pensacola, in Florida. Secondo quanto si legge sul profilo Twitter del corpo militare, un individuo armato si aggirava nella base che è stata messa in lockdown, tutti gli ingressi e le uscite sono stati chiusi. La polizia fa sapere che, oltre all’assalitore, ci sono almeno altri tre morti.

Almeno altre 11 persone sono rimaste ferite: cinque sono stati ricoverati al Baptist Health Care, sei all’Ascension Sacred Heart. L’episodio segue quello di Pearl Harbour, la storica base navale a 13 km da Honolulu, nelle Hawaii, dove un militare ha aperto il fuoco uccidendo due persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa. Leggi Anche Pearl Harbour, marinaio americano uccide due civili e poi si suicida sparandosi alla testa