“Abbiamo elaborato una proposta di manovra molto articolata e rispetto al quadro iniziale, che abbiamo dovuto affrontare, è molto efficace: per prima cosa ha sterilizzato per 23 miliardi le clausole Iva, scongiurando la misura più proibitiva che avrebbe avuto conseguenze regressive” e avrebbe rischiato di causare una “recessione economica” con un “aggravio di oltre 500 euro” per le persone. Giuseppe Conte parla in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine di un vertice di maggioranza per trovare la quadra sulle modifiche alla manovra. Dopo l’intesa di massima, infatti, sulla revisione di plastic e sugar tax, resta da comporre il quadro delle coperture. Oltre all’azzeramento sulle tasse aziendali, il premier ha iniziato parlando della plastic tax: “Ci siamo resi conto che poteva avere impatto problematico, ci sono arrivate segnalazione dalle imprese del settore. Pur ritenendola una tassa di scopo – ha aggiunto – abbiamo ritenuto di dovere ridurre l’impatto dell’85%, quindi l’imposizione partirà dal 1 luglio e le imprese hanno tutto l’agio per adottare strategie imprenditoriali conseguenti”. Per la sugar tax, poi, “abbiamo deciso che è più giusto far partire questa misura dal 1 ottobre per riformulare le linee produttive e rielaborare strategie imprenditoriali“.

Conte ha citato più volte il Green New deal che “predichiamo ma ci prodighiamo anche per seguirlo” e le relative misure, da “valutare bene per non penalizzare nessun settore produttivo per un’Italia più pulita più verde e digitalizzata“. Ai vigili del fuoco il governo ha voluto dare “un segnale sull’armonizzazone anche con altre forze di polizia, con lo stanziamento di 65 milioni nel primo anno” che aumenteranno “negli anni successivi“. Alle famiglie conte assicura che il governo darà “più soldi alle famiglie, con il fondo per le famiglie numerose, e a tutti i cittadini perché distribuiremo ben 3 miliardi di superbonus a consuntivo 2020. Per il solo fatto di utilizzare pagamenti digitalizzati, con un pagamento pressoché zero o comunque ridotti di commissioni, ci sarà la possibilità di vedersi restituire ben 3 miliardi alla Befana. Abbiamo eliminato il superticket, ridotto il cuneo fiscale, incrementato il fondo per la disabilità“.