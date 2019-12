L’ex calciatore dell’Inter Ivan Cordoba è rimasto coinvolto giovedì sera in un incidente stradale a Como. Il 43enne colombiano era alla guida del suo suv quando si è scontrato con un motociclista travolgendolo, all’altezza di piazzale Camerlata: l’uomo alla guida della moto, un 57enne, è stato ricoverato in ospedale con diversi traumi ed è in gravi condizioni ma non rischia la vita. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18 di giovedì 5 dicembre: la dinamica è ancora da accertare ma dai primi accertamenti della polizia locale intervenuta sul posto sembra che Cordoba stesse svoltando e non si sia accorto del motociclista che stava arrivando, come riferisce QuiComo. Saranno le verifiche dei vigili ad accertare le responsabilità dello schianto. Il calciatore, che ora è dirigente sportivo, si è subito fermato a prestare soccorso dopo l’incidente.