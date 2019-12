“Sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse“. Così ha detto l’ex ministra Maria Elena Boschi settimana scorsa in un’intervista al settimanale Chi, sganciando una notizia “bomba”. Subito in Rete si è scatenato il toto-nomi, con ipotesi più o meno fantasiose di relazioni con svariati personaggi: da Mattia Mor, ex del Grande Fratello e imprenditore, a un avvocato di Grosseto, all’attore di “La figlia di Rivombrosa, Giulio Berruti“, passando per i compagni di partito Matteo Renzi, Matteo Richetti e Luigi Marattin.

Ora però è Dagospia a lanciare un’indiscrezione secondo cui il misterioso fidanzato segreto della Boschi sarebbe l’affascinante Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo, in provincia di Parma, “eletto con il Pd è passato con il nuovo partito di Renzi”, si legge sul sito. Il diretto interessato ha voluto smentire subito le voci con un post su Facebook: “Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi. Albareto, Borgotaro ecc… E posso dimostrarlo con tutti i permessi pagati! Peccato a volte aver pagato il permesso senza averne trovati”, ha scritto in un post pubblicando l’articolo in questione. Il toto-nomi resta quindi ancora aperto.