“Ho dovuto mettere il ​pannolone durante un concerto a Las Vegas“. A rivelarlo è Elton John che in un’intervista a Bbc One ha raccontato questo retroscena imbarazzante avvenuto durante un concerto a Las Vegas nel 2017. In quell’anno infatti, il cantante inglese dovette sottoporsi ad un intervento per rimuovere un tumore prostata e così, a causa degli effetti collaterali dell’intervento, dovette mettersi il pannolone durante il concerto a causa della sua incontinenza. “Se solo avessero saputo (il pubblico, ndr) che in quel momento me la stavo facendo sotto…“, ha detto Elton ridendo.

Il cantante 72enne ha spiegato che l’operazione aveva influenzato la sua capacità di controllo della vescia e per questo, non volendo rinunciare ai concerti già in programma, era corso ai ripari. Non solo, in diretta tv Elton ha confermato di aver urinato proprio durante l’esibizione, ma ha precisato anche che nessuno se ne è accorto né ha notato che aveva indosso il pannolone. Un problemino poi rientrato, nonostante le complicazioni dell’operazione gli abbiano provocato una brutta infezione che rischiò di fargli perdere la vita.