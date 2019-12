Se non passerà, come è probabile, sono pronti i ricorsi di alcuni comitati contro la soglia del 50 per cento ritenuta illegittima. Altre critiche riguardano le tempistiche delle convocazioni

Il referendum per separare Mestre e Venezia non sfonda. Anzi fa flop in modo piuttosto clamoroso. Il rischio che non si raggiunga il quorum del 50 per cento dei votanti, per renderlo valido, è ormai quasi una certezza. Alle 19, ovvero quattro ore prima della chiusura dei seggi in centro storico, sulle isole e in terraferma, l’affluenza ha fatto registrare un 18,64 per cento, pari a 38.513 votanti. Troppo poco per pensare che nelle ore residue quasi 65mila persone vadano a votare, così da raggiungere il quorum (fissato a 103.277) e colmare il divario a sostegno della richiesta di ricostituire il Comune di Mestre com’era fino al 1926, quando era stato soppresso da una legge durante il regime fascista. Leggi Anche Autonomia, sì di tutte le Regioni alla legge quadro. Boccia: “Ora in consiglio dei ministri. Il sud ha una cintura di sicurezza”

La tendenza era già stata indicata a mezzogiorno. Sui 206.553 aventi diritto al voto (97.793 uomini e 108.760 donne) soltanto il 7,23% si era presentato in una delle 256 sezioni. Ovvero, 14.909 cittadini. La maggiore affluenza si era verificata nel centro storico lagunare con il 10,44 per cento (4.997 su 47.824), seguita dalle isole con l’8,45 per cento (2.048 su 24.223). Tendenza marcatamente negativa in terraferma con il 5,84 per cento (solo 7.864 su 134.506), che è poi la parte del Comune di Venezia numericamente determinante per consentire il superamento della soglia del quorum.

Durante la giornata, da qualche comitato si è appreso che se il referendum non passerà, come è sempre più probabile, sono pronti i ricorsi contro la soglia del 50 per cento. Sostengono, infatti, che il quorum è illegittimo perché non sarebbe previsto dalla Costituzione e dalla legge regionale. Altre critiche riguardano le convocazioni effettuate in ritardo o addirittura mai avvenute per i veneziani che sono iscritti all’Aire, l’anagrafe italiana dei residenti all’estero. Segnalazioni di disguidi in questo senso sarebbero giunte al movimento favorevole alla separazione da concittadini che vivono a Parigi e a Gerusalemme.