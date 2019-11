“Non voglio sbilanciarmi, ma molto probabilmente nel nuovo sistema elettorale del Csm non ci sarà alcun meccanismo di sorteggio”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando oggi al 34^ Congresso nazionale dell’Anm in corso a Genova, ha fatto riferimento alla riforma sulla quale è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura David Ermini. Secondo lui il rinnovamento “deve avvenire senza finalità punitiva e salvaguardando la dignità e l’autorevolezza di un organo di rilievo costituzionale qual è il Csm. Personalmente, eviterei interventi come il sorteggio tra i togati per l’individuazione dei candidabili, un meccanismo cabalistico che deresponsabilizza e ha in sé evidente il tratto della sfiducia nei confronti dei magistrati, e come quello che innalza a perentoria incandidabilità la mera incompatibilità prevista oggi per i membri del Parlamento e dei Consigli regionali”. Questi, ha concluso Ermini “sono interventi che, oltre a suscitare dubbi di legittimità costituzionale, contrasterebbero con il fondamentale interesse di favorire l’accesso degli esponenti maggiormente dotati, sul piano scientifico e culturale, della magistratura, dell’accademia e del foro“. E facendo riferimento alla vicenda di Luca Palamara, Ermini sottolinea che segna un punto di non ritorno. “Quanto accaduto nei mesi scorsi indica un crinale dell’irreversibilità e richiede una vera e propria cesura con il passato e un deciso passo indietro. Le parole del Capo dello Stato pronunciate in plenum il 26 giugno suonano da imperativo per tutti noi”.

