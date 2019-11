Il 19 novembre, nell’aula del Consiglio comunale di Trieste, si è discusso il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Nel corso del dibattito, parecchio animato, ha chiesto di intervenire anche il consigliere Fabio Tuiach, eletto con la Lega e poi passato a Forza Nuova (già noto per le sue invettive contro gli omosessuali e le sue posizioni sul femminicidio). L’ex pugile prende la parola per esprimere il suo disappunto di fronte alle origini ebraiche di Gesù. “Io da profondamente cattolico mi sono sentito un po’ offeso perché (Liliana Segre, ndr) ha detto che Gesù era ebreo”. Il turbamento di fronte alla scoperta è tale che il consigliere comincia a farfugliare, con versi poco comprensibili. Finché arriva alla conclusione (per la gioia degli altri consiglieri): “Per me era Dio, quindi mi astengo”. Il video del discorso è stato pubblicato sulla pagina satirica “L’Osservatore Memante – MKL“, collezionando in breve tempo migliaia di condivisioni

video L’Osservatorio Memante – MKL