Lo scrive il Times of Malta, precisando che la decisione è già stata comunicata al presidente della Repubblica in un incontro avvenuto nella mattinata di venerdì. La famiglia: "Il primo ministro si dimetta, il nostro Paese è più importante della sua carriera"

La crisi politica che ha travolto il governo maltese in seguito agli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia, che coinvolgono anche l’ex capo di gabinetto del primo ministro, Keith Schembri, hanno portato il premier Joseph Muscat a pensare di annunciare a breve le proprie dimissioni. Lo scrive il Times of Malta, dopo che nella mattinata di venerdì il capo del governo ha incontrato il presidente della Repubblica, George Vella, al quale, secondo il quotidiano, ha anticipato la sua decisione che potrebbe avvenire con un discorso in tv. Leggi Anche Caruana Galizia, uccidere la giornalista costò 150mila euro. Parlamento Ue in missione per esaminare lo stato di diritto a Malta

Muscat sta ora lavorando per individuare un nuovo leader all’interno del Partito Laburista che gestirà la transizione per la nomina di un nuovo primo ministro entro gennaio, fino a quando a guidare l’esecutivo ad interim potrebbe essere il vicepresidente Chris Fearne. Una decisione, quella di Muscat, che il quotidiano maltese aveva anticipato già nei giorni scorsi, dicendo che l’idea delle dimissioni “entro sei/nove mesi” era già stata presa in considerazione dal politico, ma gli ultimi sviluppi potrebbero aver accelerato i tempi.

Intanto, la famiglia della reporter si dice “sgomenta” per la notizia della scarcerzazione di Schembri, rilasciato giovedì dalla polizia che, in un comunicato, ha spiegato che non c’erano motivi per trattenerlo ulteriormente, nonostante poche ore prima gli avvocati di Yorgen Fenech, l’imprenditore sospettato di essere il mandante dell’omicidio, avessero riferito che il loro assistito è pronto a fornire informazioni su Schembri e altri due ministri, Konrad Mizzi e Chris Cardona, in cambio della grazia. “Siamo sgomenti – hanno scritto i Caruana su Facebook – nel vedere che Schembri è stato rilasciato sotto la supervisione del primo ministro, che continua a svolgere il ruolo di giudice, giuria e carnefice in un’indagine per omicidio che finora coinvolge tre dei suoi più stretti colleghi. Questa parodia di giustizia sta facendo vergognare il nostro Paese, sta facendo a pezzi la nostra società e ci sta degradando. Non può più continuare così. Esortiamo il primo ministro a farsi da parte e lasciare che un altro senza conflitti di interesse prenda il suo posto. Se il premier ha a cuore gli interessi della giustizia e di Malta, dovrebbe dimettersi immediatamente. Il nostro Paese è più importante della sua carriera”.

Proprio Fenech ha visto rifiutarsi per la seconda volta, come ha comunicato Muscat, la grazia in cambio di informazioni sugli altri soggetti coinvolti nel delitto. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri sulla base delle raccomandazioni del ministro della Giustizia e del Procuratore generale, al termine di una riunione notturna durata oltre sei ore. “Visto chi è la persona implicata, non ho voluto essere io a prendere la decisione, stavolta – ha specificato il premier – Ho quindi chiesto al Gabinetto di prendere una decisione dopo aver ascoltato il capo della polizia e il Procuratore generale”. È stata intanto rinviata ad altra data la prima udienza in Tribunale dopo la concessione della grazia all’intermediario, nonché accusatore di Fenech, il tassista-usuraio Melvin Theuma, che avrebbe dovuto testimoniare pubblicamente oggi.

Ma i legali del re dei casinò hanno deciso di presentare direttamente all’ufficio del presidente della Repubblica una terza richiesta di grazia per il loro assistito, sempre con la promessa di rivelare informazioni importanti su Schembri.

Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, in una lettera inviata al primo ministro maltese ha detto di essere “seriamente preoccupata per le recenti accuse su interferenze politiche nell’indagine sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia”. Nella lettera, Mijatovic chiede a Muscat e al suo governo “di assicurare che l’inchiesta sia pienamente indipendente in modo da garantire che vi sia la tanto attesa giustizia per la famiglia della giornalista e l’intera società maltese”. Il commissario evidenzia che Malta, in quanto Stato membro del Consiglio d’Europa, è tenuta a condurre l’indagine in modo efficace e questo significa “che le persone che indagano devono essere totalmente indipendenti da qualsiasi influenza o interferenza politica“. Questo vuol dire “non solo l’assenza di qualsiasi connessione gerarchica o istituzionale, ma anche un’indipendenza pratica”. La lettera termina con la richiesta del commissario a Muscat e al suo governo “di astenersi dal fare qualsiasi azione che sia in contrasto con questo standard”.

A Mijatovic ha già risposto il ministro della giustizia, Owen Bonnici, assicurando che le indagini condotte dalla polizia e la magistratura “sono, e sono sempre state, libere da qualsiasi interferenza politica”, spiegando che “il governo si rammarica dei continui tentativi di screditare le indagini. Le misure straordinarie prese dall’esecutivo non costituiscono un’interferenza ma hanno invece permesso enormi passi avanti nell’indagine”, conclude il ministro.