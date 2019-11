Per i danni causati dal maltempo il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per diverse province italiane: in Sicilia Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. In liguria nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia.

Il Cdm, su proposta del premier, ha approvato anche approvato un decreto legislativo per la semplificazione delle procedure durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi. Via libera anche al regolamento, su proposta della ministra dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, per il riordino della struttura dell’amministrazione di pubblica sicurezza. Il Consiglio dei ministri ha anche deciso di impugnare la legge della Regione Calabria perché “le disposizioni in essa contenute relative ai rapporti di lavoro del personale delle aziende sanitarie regionali interferiscono – si legge nella nota – con le funzioni demandate al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120 della Costituzione. Inoltre, ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il principio di copertura finanziaria, la legge viola gli articoli 117, terzo comma, e 81 della Costituzione. Le questioni relative al personale precario saranno considerate nell’ambito dell’esame parlamentare della manovra di bilancio” si legge nella nota finale.

Dopo la riunione Conte ha invitato fuori la sua squadra di governo, in un ristorante nel centro di Roma dove un anno fa portò a cena Luigi Di Maio e Matteo Salvini per placare lo scontro che si era aperto sulla manovra. Nell’attesa si beve prosecco. “Vi do una notizia: ho cucinato io”, scherza il premier con i cronisti, assicurando che “non c’è alcun litigio, nessuna tensione”. Ma i dossier delicati sono tanti, dal voto di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria che fa temere ripercussioni sul governo, a Ilva e Alitalia, fino al Mes, di cui si discuterà in un vertice mattutino convocato alle 8.30.