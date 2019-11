È un passaggio di un verbale di un uomo della multinazionale dell'acciaio sentito lo scorso 19 novembre dai pm di Milano e riportato nel loro atto di costituzione della Procura nel contenzioso civile tra l’ex Ilva e la multinazionale dell'acciaio. "Ai primi di Morselli ci disse ufficialmente che erano state fermati ordini e vendite. Il piano - ha spiegato - predeva di lasciare una scorta minima di materie prime solo per un altoforno per un mese"

ArcelorMittal ha “cancellato” l’approvvigionamento delle materie prime per alimentare l’acciaieria di Taranto. Quindi, “nonostante la sospensione” del cronoprogramma di spegnimento, l’azienda “non ha tutto quello che serve per proseguire l’attività”. Non solo: l’amministratore delegato Lucia Morselli “ha dichiarato ufficialmente” in un incontro “ai primi di novembre” con “i dirigenti e i quadri” che erano stati fermati “gli ordini, cessando di vendere ai clienti”. Di più: “I manager esteri sostenevano che per l’attuale ‘marcia’ degli impianti (vale a dire la produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio), la qualità delle materie prime fosse troppo alta e che occorresse utilizzarne di qualità inferiore per abbattere i costi”.

È quanto ha messo a verbale uno dei dirigenti del gruppo franco-indiano ascoltati negli scorsi giorni dalla procura di Milano nell’inchiesta aperta dopo la decisione degli affittuari dell’Ilva di uscire dal contratto. L’uomo ha spiegato qual era il piano della multinazionale: “Prevedeva di lasciare una scorta minima di materie prime solo per un altoforno per un mese”. Il verbale, che risale al 19 novembre, è stato allegato all’atto di costituzione nel contenzioso civile tra l’Ilva in amministrazione straordinaria e la la multinazionale dell’acciaio che verrà discusso in prima udienza mercoledì prossimo davanti al giudice Claudio Marangoni.

Le dichiarazioni del dirigente di ArcelorMittal confermano le denunce dei sindacati e l’allarme dei commissari straordinari dopo l’ispezione nell’acciaieria tarantina degli scorsi giorni. All’uscita dall’impianto, Franco Ardito, Antonio Lupo e Alessandro Danovi avevano fatto trapelare che le riserve di materie prime sono “al minimo” e con quello stock la fabbrica può andare avanti per “un raggio di azione molto ridotto”.