Il ragazzo avrebbe deciso di prendere la macchina della madre nonostante il maltempo: uno dei passeggeri, poco prima dello schianto, aveva postato un video su Instagram dove i ragazzi apparivano divertiti: "Siamo in otto in una macchina da cinque"

Tragedia a San Daniele, in provincia di Udine, in Friuli. Un sedicenne ha preso l’auto della madre e ha fatto salire a bordo sette compagni di classe per portarli a fare un giro. Una bravata che gli è costata la vita. Attorno alle 2 della notte tra il 16 e il 17 novembre, la macchina è infatti uscita di strada sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele e, dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica, si è ribaltata, finendo la corsa su un prato. A perdere la vita per le gravi ferite riportate è stato proprio il ragazzo, Daniele Burelli, che si trovava alla guida. Gli altri 7 passeggeri, una ragazza e sei ragazzi tutti minorenni, hanno riportato solo lievi ferite: trasportati in ospedale, alcuni di loro sono stati già dimessi. Daniele avrebbe deciso di prendere la macchina della madre nonostante il maltempo: uno dei passeggeri, poco prima dello schianto, aveva postato un video su Instagram dove i ragazzi apparivano divertiti: “Siamo in otto in una macchina da cinque”. La madre di Daniele si è accorta che la sua auto non c’era più e ha cominciato a cercare il figlio, arrivando sul luogo della tragedia poco prima delle forze dell’ordine, che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.