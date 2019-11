La vicenda ricorda quella di Antonio Cosimo Stano, il 66enne di Manduria morto in aprile dopo essere stato ripetutamente aggredito da giovani che condividevano le violenze su Watsapp. In quel caso, erano finiti al processo in 16

Estorsione, furto, rapina e atti persecutori contro un 61enne pensionato di Sava, in provincia di Taranto, affetto da disagi psichici: sono le accuse di cui devono rispondere – a vario titolo – 18 giovani arrestati dai carabinieri. L’operazione, denominata ‘Bad Boys’ è a carico di 12 maggiorenni (cinque in carcere, cinque agli arresti domiciliari e due destinatari di divieto di avvicinamento alla persona offesa) e nei confronti di otto minorenni (3 associati presso istituti di pena minorile e 5 collocati in Comunità di recupero) in esecuzione di provvedimenti emessi dal gip del Tribunale ordinario di Taranto e del Tribunale dei Minori su richiesta delle rispettive Procure. Ad alcuni indagati viene contestato anche il reato di detenzione e porto illegale di arma da sparo. L’inchiesta ha messo in luce che la vittima era costretta a vivere una situazione di emarginazione ed era vessata da anni dalla baby gang, che la sottoponeva a micro estorsioni.

Maggiori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede del Comando Provinciale alla presenza del procuratore capo di Taranto, carlo Maria Capristo, del Procuratore Capo della Procura dei Minorenni, Ida Montanaro, dei rispettivi pm titolari dell’indagine e dei vertici del Comando Carabinieri.

Una vicenda che ricorda quella di Antonio Cosimo Stano, il 66enne di Manduria (sempre vicino a Taranto) affetto da disagi psichici e morto il 23 aprile dopo essere stato aggredito da giovani che condividevano le violenze su whastapp. In questo caso sono finiti sotto processo in 16: tre maggiorenni e 13 minorenni (per i quali è stata chiesta la messa alla prova).