Nel pomeriggio faccia a faccia tra il premier e le tute blu di Cgil, Cisl e Uil dopo le pesanti richieste dell'azienda per scongiurare l'addio. Mentre nella città jonica, Ilfattoquotidiano.it apprende di un faccia a faccia tra la procura e l'amministratore delegato Lucia Morselli. Mittal presenta i conti del gruppo: nel terzo trimestre perdite per mezzo miliardo di euro e produzione dell'acciaio in calo

Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli riferisce alla Camera e al Senato, il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il licenziamento della metà dei 10.777 assunti da quando ha messo piede nell’acciaieria di Taranto e negli altri 11 siti del gruppo che fu della famiglia Riva. Mentre nella città jonica, Ilfattoquotidiano.it apprende di un faccia a faccia tra i magistrati della procura di Taranto e l’amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli.

Il giro di incontri del presidente del Consiglio, in attesa di rivedere l’azienda prima del week end, inizia con il governatore Michele Emiliano e prosegue con le tute blu di Cgil, Cisl e Uil, pronte a scioperare venerdì in maniera unitaria dopo l’ordine sparso con cui stavano conducendo la battaglia contro ArcelorMittal da quando la situazione ha iniziato a precipitare. Gli operai del gruppo si fermeranno per 24 ore a partire dalle ore 7 di venerdì in tutti i siti d’Italia, estendendo lo sciopero già programmato a Taranto. Intanto anche i lavoratori dell’indotto si dicono pronti al blocco delle attività e dal colosso franco-indiano dell’acciaio arriva un altro passo sulla strada del disimpegno. ArcelorMittal ha infatti presentato i conti del trimestre nel quale ha fatto segnare un calo della produzione di acciaio da 22,8 a 20,2 milioni di tonnellate e un rosso di circa mezzo miliardo di euro.

“Continuiamo ad affrontare condizioni di mercato difficili, con prezzi dell’acciaio in ribasso e costi elevati della materia prima grezza”, ha detto il presidente e amministratore delegato Lakshmi Nivas Mittal commentando i risultati che fanno segnare anche un peggioramento degli incidenti sul lavoro, a causa dei dati nello stabilimento di Taranto. “In questi mercati – ha proseguito – rimaniamo concentrati sulle nostre iniziative per migliorare il nostro rendimento e la nostra priorità è ridurre i costi, adeguare la produzione e assicurare una cassa positiva”.

In questo contesto si inserisce il ridimensionamento in Italia dove gli indiani puntano a liberarsi di 5mila operai e avere garanzie sulle tutele legali, non solo legate allo scudo dai processi ma anche sull’altoforno 2 che, a causa di prescrizioni non rispettate, rischia di essere spento il 13 dicembre su ordine della magistratura. In questo contesto potrebbe inserirsi l’incontro che si è tenuto giovedì mattina in procura a Taranto, a quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, tra il procuratore capo Carlo Maria Capristo e l’ad Morselli.

Ha collaborato Francesco Casula

CRONACA ORA PER ORA

12.38 – Fiom, Uilm e Fim: “Sciopero in tutti i siti d’Italia dalle 7 di venerdì”

Fiom, Fim e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero in tutti i siti dell’ex Ilva in Italia a partire dalle 7 di venerdì e dichiarano “intollerabile quanto emerso dall’incontro di ieri tra il Presidente del Consiglio e i vertici di ArcelorMittal, programmato per chiedere il ritiro della procedura di disimpegno dagli stabilimenti dell’ex Ilva annunciata il 4 novembre”. La multinazionale, aggiungono, ha posto delle “condizioni provocatorie e inaccettabili”.

12.31 – Patuanelli: “Oggi in Aula senza strumentalizzazioni”

“Oggi ci saranno due informative, una alla Camera dei Deputati e una al Senato della Repubblica, in cui spiegherò nei dettagli tutta la verità sulla vicenda ex-Ilva”. A sottolinearlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in un post su Facebook. “In massima trasparenza e senza strumentalizzazioni, come è giusto che sia”, aggiunge. I due appuntamenti sono, rispettivamente, alle 14 e alle 16.30.

12.05 – Zingaretti: “Ilva non è fattore di crisi per il governo. Uniti”

“No. Uniti dobbiamo chiedere a questa azienda di fare il proprio dovere. E l’impresa deve sapere che l’Italia è unita a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dell’impianto”. E quanto ha dichiarato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sull’ipotesi che l’Ilva possa rappresentare un fattore di crisi per il governo. Ed ha aggiunto: “Ieri mi sembra che il governo abbia preso una posizione molto netta e chiara da sostenere”.

11.25 – Incontro in procura tra pm e vertici di ArcelorMittal

A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, in mattinata ha incontrato i magistrati della procura di Taranto guidata da Carlo Maria Capristo. (di Francesco Casula)

11.10 – Incontro Conte-sindacati alle 17.30

L’incontro tra Governo e sindacati sulla vicenda ex Ilva annunciato per oggi si terrà alle 17.30 a palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti sindacali.

10.59 – ArcelorMittal: “Priorità taglio dei costi, mercato difficile”

ArcelorMittal ha continuato ad “affrontare condizioni di mercato difficili nel terzo trimestre, con prezzi dell’acciaio in ribasso e costi elevati della materia prima grezza”. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato Lakshmi Nivas Mittal commentando i risultati trimestrali del Gruppo. “In questi mercati – ha proseguito – rimaniamo concentrati sulle nostre iniziative per migliorare il nostro rendimento e la nostra priorità è ridurre i costi, adeguare la produzione e assicurare una cassa positiva”.

10.28 – Sindacati dell’indotto: “Pronti a blocco attività”

“L’auspicio è che governo e istituzioni creino le condizioni per una soluzione definitiva. Senza una risposta esaustiva, unitariamente alle confederazioni di Cgil, Cisl e Uil e al fianco dei colleghi degli altri settori del siderurgico, saremo pronti a tutte le iniziative fino al blocco a oltranza delle attività lavorative nei propri settori”. Lo sottolineano i segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Fist Cisl, Uiltrasporti e Uiltucs Uil che rappresentano gli operai dell’indotto.

10.09 – Salvini: “Danno irreparabile, spero non tocchi ad Alitalia”

“È un Governo di irresponsabili che gioca con operai e imprenditori. O tornano indietro e chiedono scusa o sarà per l’Italia un danno irreparabile. Se Ilva dovesse morire se lo portano sulla coscienza. Poi andassero a Taranto. La prossima non vorrei che fosse Alitalia”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione di Coldiretti contro i cinghiali in piazza Montecitorio.

9.06 – Proseguono sciopero Fim e presidio

Prosegue il presidio di lavoratori davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto dopo la conferma della volontà di recesso del contratto da parte dell’azienda. Terminerà alle 15 lo sciopero di 24 ore proclamato dalla Fim, mentre domani alle 7 partirà uno sciopero sui tre turni indetto da Fiom e Uilm che avevano atteso l’esito dell’incontro tra governo e sindacati prima di intraprendere altre iniziative di mobilitazione.

9 – Boccia: “Sapevo sarebbe finita così. Lo dicevamo solo io ed Emiliano”

“Non sono sorpreso, lo sapevo che con loro sarebbe finita così e in politica non c’è cosa peggiore. E’ sempre la sintesi di un fallimento collettivo. Quando Michele Emiliano e io dicevamo che era un errore assegnare l’azienda a Mittal ci prendevano per matti, tutti dicevano che quella con ArcelorMittal era una grande operazione, mentre io da deputato e da pugliese ero stato l’unico in Parlamento a dire che la cordata Mittal non dava garanzie adeguate sulle prospettive industriali”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Boccia.

8.40 – Emiliano: “Presento a Conte un piano di ristrutturazione”

“Abbiamo proposto negli anni ai Governi che si sono succeduti un processo di profonda ristrutturazione della fabbrica, che innanzitutto tuteli la salute, l’ambiente e la sicurezza del lavoro. Oggi incontreremo il Presidente Conte alle 15:30, se ci ascolterà saremo in grado di fare una proposta compiuta che darebbe alla fabbrica una nuova impostazione tecnologica compatibile con la salute e che possa salvaguardare il sistema industriale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando dell’ex Ilva.