Un uomo armato di coltello ha assalito un gruppo di turisti in visita alla città di Jerash, a nord della capitale Amman, in Giordania. Il sito, noto per i suoi reperti archeologici di epoca romana, è frequentato da centinaia di visitatori ogni giorno. L’uomo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale Petra, ha attaccato il gruppo di turisti ferendo alcuni di loro, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza, prima di essere neutralizzato e arrestato. Le persone colpite, secondo fonti della sicurezza giordana, sono cinque, tra cui tre donne spagnole. Versione smentita, però, dal governo di Madrid tramite fonti del ministero degli Esteri citate dalla Dpa. Secondo il giornale giordano Al Rai, i turisti feriti sono di nazionalità messicana.

Le vittime sono state trasportate in ospedale. “Un uomo ha attaccato con un coltello dei turisti e una guida, come pure un agente della sicurezza che provava a fermarlo – ha riferito un portavoce della sicurezza giordana – I feriti sono stati portati in ospedale e l’assalitore è stato immediatamente arrestato”. Giordania, uomo armato di coltello aggredisce gruppo di turisti: le immagini dopo l’attacco