Vi ricordate Pasquale Laricchia e Victoria Pennington? Lui pugliese verace dal fisico palestrato, lei biondissima e con un marcato accento americano, erano stati tra i protagonisti del Grande Fratello 3, amatissimi dal pubblico che li aveva subito paragonati come coppia ad Al Bano e Romina Power. Ora, a 15 anni da quell’esperienza in tv, i due non sono più una coppia e Victoria è tornata in patria mentre Pasquale ha una nuova vita, come lui stesso ha raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo.

Dopo una breve parentesi televisiva in cui ha frequentato i salotti di Barbara D’Urso a Mediaset, Laricchia è diventato dj e speaker di Radio Studio Più, il lavoro dei suoi sogni. “Conduco un programma insieme al mio collega Frankie Gada – ha raccontato -. Si chiama ironicamente J So Fort, Io sono forte”, lo slogan che l’aveva reso popolarissimo 15 anni fa. “Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione”.

Ora Pasquale ha un nuovo amore – che però vuole tenere segreto – e dice che non gli dispiacerebbe tornare in tv da protagonista, magari al Grande Fratello Vip: “Un’esperienza che ho già provato ed è stata speciale, forse perché ho partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Ritornarci sarebbe comunque una nuova avventura“, ha concluso.