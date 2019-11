“Faranno di tutto pur di vincere, ci minacceranno. Hanno conquistato i comuni minacciando i lavoratori, creando liste di proscrizione“. È l’accusa che Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, rivolge agli esponenti del Partito democratico dal palco di Parma. La risposta arriva direttamente dal presidente Stefano Bonaccini: “Io parlo di programmi e della mia regione. Borgonzoni usa argomenti come se non esistesse libertà di pensiero. Insulta e offende i cittadini emiliani”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore